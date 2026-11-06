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The Guardian
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BFM TV

Європейські авіарейси знову зіткнулися з хвилею погроз бомбами - які зачепило

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Через погрози вибухами в Європі 6 листопада зірвали щонайменше 17 рейсів.

Європейські авіарейси знову зіткнулися з хвилею погроз бомбами - які зачепило

Європейський повітряний простір у стані підвищеної готовності після хвилі погроз вибухами цього тижня. І 6 листопада вже відомо, що сьогодні було зірвано щонайменше 17 рейсів. Про це УНН пише з посиланням на The Guardian.

Данія

Поліція Копенгагена вранці 6 листопада була присутня в аеропорту міста після "погроз, спрямованих на повітряний рух".

Копенгагенська поліція згодом повідомила про завершення перевірки в аеропорту столиці Данії та вказала, що "небезпеки для пасажирів немає".

Вчора в аеропорту Копенгагена було обшукано два неідентифіковані літаки в межах ширших перебоїв у роботі по всій Європі.

Чехія

Празька поліція повідомила 6 листопада, що також реагувала на погрози проти "низки літаків, що прибувають до та вилітають з аеропорту Праги".

Аеропорт Праги згодом підтвердив Guardian, що сьогодні дев'ять рейсів постраждали від погроз бомбами.

"Поліція вжила необхідних заходів безпеки у відповідь. Робота в аеропорту Праги залишається без змін", – сказав речник.

Видання вказує, що рейс AJet зі Стамбула врешті перенаправили до Відня після кількох кіл навколо Праги, хоча немає жодних припущень, що на нього вплинули сьогоднішні ранкові погрози.

Частковий блекаут у Празі паралізував парламент і транспорт, аеропорт отримав погрози про бомби06.11.26, 12:56 • 2476 переглядiв

Італія і Португалія

Водночас, пише видання, паніка змусила перенаправити рейс Прага-Рим до Венеції.

"Рейс WizzAir з Праги до Рима був перенаправлений до Венеції після погрози бомбою", повідомляє італійське інформаційне агентство Ansa. Рейс номер W46136 розвернувся поблизу Феррари та виконав розворот, щоб безпечно приземлитися у Венеції.

Рейс Ryanair з Рима до Лісабона, номер рейсу FR8196, також став мішенню погрози бомбою, повідомляють португальські ЗМІ.

"Влада вживає заходів для оцінки та підтвердження достовірності погрози", – повідомляє CNN Portugal.

Італійське інформаційне агентство Ansa повідомило, що сповіщення про безпеку було отримано поліцією через "телефонний дзвінок від співробітника правоохоронних органів".

Повідомлення щодо Лісабону виявилося неправдивим, підтвердила AFP португальська поліція.

Португальський громадський мовник RTP повідомив більше деталей із заяви поліції, зазначивши, що загроза стосувалася як рейсу FR8196, що летів туди, так і зворотного рейсу з Лісабона до Рима, FR8197.

Зараз влада спробує визначити "походження та обставини погрози", повідомляє RTP.

Франція

Про чотири нові погрози вибухом проти літаків, що пролітали над Францією, повідомив офіс прем'єр-міністра країни.

Усі літаки благополучно приземлилися, і вибухотехнічні підрозділи проводили перевірки, розпочато розслідування, щоб визначити походження погроз, що впливають на всю Європу, йдеться в повідомленні офісу, повідомляє Reuters.

Румунія

Рейс Прага-Бухарест також перевіряли після хибної тривоги. Ідеться про рейс румунської авіакомпанії Tarom з Праги до Бухареста.

Літак, що мав номер рейсу ROT226M, перед безпечною посадкою в Бухаресті відправив сигнальний код 7700 – загальна надзвичайна ситуація. Пізніше було підтверджено, що погроза не доведена.

Румунські ЗМІ, посилаючись на представників аеропорту та розвідки, повідомили, що інцидент пов'язаний з нещодавньою хвилею погроз вибухами проти цивільної авіації в Європі.

Болгарія

Два літаки безпечно приземлилися після попереджень на шляху до Софії.

Речник міністерства транспорту Болгарії повідомив AFP, що у п'ятницю, 6 листопада, також були отримані попередження щодо двох рейсів до Софії, і що обидва рейси, що прибули з лондонського аеропорту Станстед у Великій Британії та з Брюсселя, безпечно приземлилися.

Дивлячись на табло прибуття аеропорту, це W64328 з Брюсселя та FR1730 з лондонського Станстеда, вказує видання.

Угорщина

Угорщина піднімала винищувачі для спостереження за трьома цивільними рейсами.

Угорські винищувачі тричі піднімалися сьогодні вранці для супроводу цивільних рейсів в угорському повітряному просторі після повідомлень про погрози вибухами, повідомив у Facebook міністр оборони Ромулуш Рузін-Сенді.

Він сказав, що перше сповіщення надійшло у відповідь на погрозу щодо рейсу WizzAir з Брюсселя до Софії (W64328), а ще два – для рейсів з Праги на Кіпр та до Бухареста (останній – авіакомпанії Tarom).

Дивлячись на табло вильотів Праги, рейс на Кіпр буде W64600 Wizz Air до Ларнаки.

Нідерланди

Нідерландська військова поліція підтвердила, що перевірила рейс KLM до Амстердама, який зіткнувся з погрозою бомбою, і підтвердила відсутність вибухівки на борту.

У заяві не вказано точний номер рейсу, але відомо, що рейс з Праги до Нідерландів був серед дев'яти, щодо яких у Чеській Республіці було виявлено погрозу бомби, а місцеві нідерландські ЗМІ ідентифікували його як KL1350 з Праги.

Доповнення

За підсумками попереднього дня на ранок 6 листопада повідомлялося, що авіакомпанії та аеропорти по всій Європі перебувають у стані підвищеної готовності після хвилі погроз фальшивими бомбами, спрямованих на комерційні рейси цього тижня, в результаті чого щонайменше 35 літаків було обшукано або перенаправлено.

Юлія Шрамко

Світ
Вибухи
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