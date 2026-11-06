Частковий блекаут у Празі паралізував парламент і транспорт, аеропорт отримав погрози про бомби

У Чехії у деяких районах Праги сталося масове відключення електроенергії у п'ятницю вранці, 6 листопада, що призвело до порушення роботи громадського транспорту, роботи світлофорів та парламенту. Окремо літаки в аеропорту Праги отримали погрози щодо вибухівки. Про це УНН пише з посиланням на ČTK та місцеву владу.

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Відключення електроенергії в частині Праги тривало близько 45 хвилин, торкнувшись 70 000 споживачів. Відключення електроенергії зокрема торкнулося районів Прага 5 та Прага 6.

"Сьогодні близько 9:30 ранку на підстанції "Praha Západ" сталася несправність. У зв'язку з цим у (районах) Прага 5 та Прага 6 сталося відключення електроенергії. Пожежники відреагували на 5 надзвичайних ситуацій, пов'язаних з рятуванням людей з ліфтів. Рух трамваїв через це відключення був обмежений", - повідомила пожежно-рятувальна служба міста Прага у X.

Поліція та пожежники повідомляли також, що внаслідок відключення електроенергії в постраждалих районах не працювали світлофори.

Електропостачання в частині Праги вже відновили, повідомив ČTK Карел Ганзелка, речник енергокомпанії Prague Energy (PRE). Відключення електроенергії на лівому березі Влтави тривало близько 45 хвилин, торкнувшись 70 000 абонентів. Воно було спричинене коротким замиканням на підстанції Západ, також була виведена з ладу підстанція Červený vrch, сказав він.

"Загальне відключення електроенергії тривало максимум 44 хвилини. Нам вдалося відносно швидко відновити підключення деяких місць, приблизно за кілька хвилин", – сказав речник.

Палата депутатів, яка розташована в районі Прага 1, також була змушена перервати свої засідання через відключення електроенергії.

Засідання Палати депутатів, 6 листопада 2026 року, Прага. Засідання було перервано через відключення електроенергії. Фото: ČTK/Šimánek Vít

Ранкове відключення електроенергії також торкнулося Центрального військового шпиталю Праги (ÚVN) та Університетської лікарні Мотола та Гомолки (FNMH), які розташовані на лівому березі Влтави. Вони працювали на резервних джерелах живлення, і наразі вже відновили живлення від мережі.

Повідомлення про загрозу бомб

За даними чеської поліції, також літаки в аеропорту Праги отримали погрози щодо вибухівки.

"Сьогодні повторилася загроза розміщення вибухового пристрою на борту великої кількості літаків, що прибувають до та вилітають з аеропорту Праги. У співпраці з аеропортом Праги ми вжили необхідних заходів безпеки з мінімальним впливом на нормальну роботу аеропорту. Ми продовжуємо займатися цією справою", - вказали у поліції Чехії у X.