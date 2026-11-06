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Частичный блэкаут в Праге парализовал парламент и транспорт, аэропорт получил угрозы взрыва

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Из-за аварии на подстанции без электричества остались 70 тысяч потребителей, остановились трамваи и светофоры. Аэропорт получил угрозы взрывов.

Частичный блэкаут в Праге парализовал парламент и транспорт, аэропорт получил угрозы взрыва

В Чехии в некоторых районах Праги в пятницу утром, 6 ноября, произошло массовое отключение электроэнергии, что привело к нарушению работы общественного транспорта, светофоров и парламента. Отдельно самолёты в аэропорту Праги получили угрозы о взрывных устройствах. Об этом УНН пишет со ссылкой на ČTK и местные власти.

Подробности

Отключение электроэнергии в части Праги продолжалось около 45 минут, затронув 70 000 потребителей. Отключение электроэнергии, в частности, коснулось районов Прага 5 и Прага 6.

"Сегодня около 9:30 утра на подстанции "Praha Západ" произошла неисправность. В связи с этим в районах Прага 5 и Прага 6 произошло отключение электроэнергии. Пожарные отреагировали на 5 чрезвычайных ситуаций, связанных со спасением людей из лифтов. Движение трамваев из-за этого отключения было ограничено", — сообщила пожарно-спасательная служба города Праги в X.

Полиция и пожарные также сообщили, что в результате отключения электроэнергии в пострадавших районах не работали светофоры.

Электроснабжение в части Праги уже восстановили, сообщил ČTK Карел Ганзелка, представитель энергетической компании Prague Energy (PRE). Отключение электроэнергии на левом берегу Влтавы продолжалось около 45 минут, затронув 70 000 абонентов. Оно было вызвано коротким замыканием на подстанции Západ, также была выведена из строя подстанция Červený vrch, сказал он.

"Общее отключение электроэнергии продолжалось максимум 44 минуты. Нам удалось относительно быстро восстановить подключение некоторых мест — примерно за несколько минут", — сказал представитель.

Палата депутатов, расположенная в районе Прага 1, также была вынуждена прервать свои заседания из-за отключения электроэнергии.

Заседание Палаты депутатов, 6 ноября 2026 года, Прага. Заседание было прервано из-за отключения электроэнергии. Фото: ČTK/Šimánek Vít
Заседание Палаты депутатов, 6 ноября 2026 года, Прага. Заседание было прервано из-за отключения электроэнергии. Фото: ČTK/Šimánek Vít

Утреннее отключение электроэнергии также затронуло Центральный военный госпиталь Праги (ÚVN), а также университетские больницы Мотол и Гомолка (FNMH), расположенные на левом берегу Влтавы. Они работали от резервных источников питания, и в настоящее время электроснабжение от сети уже восстановлено. 

Сообщения об угрозе взрыва

По данным чешской полиции, самолёты в аэропорту Праги также получили угрозы о взрывных устройствах.

"Сегодня повторилась угроза размещения взрывного устройства на борту большого количества самолётов, прибывающих в аэропорт Праги и вылетающих из него. В сотрудничестве с аэропортом Праги мы приняли необходимые меры безопасности с минимальным воздействием на нормальную работу аэропорта. Мы продолжаем заниматься этим делом", — указали в полиции Чехии в X.

Юлия Шрамко

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Отключение света
Электроэнергия
Прага
Чешская Республика