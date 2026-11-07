Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Зеленского — FT

Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Financial Times, информирует УНН.

Отмечается, что на этой неделе по всей Европе была нарушена работа десятков пассажирских рейсов из-за сообщений о минировании, а в супермаркетах произошли кибератаки, направленные на холодильное оборудование.

Накануне злоумышленники пошли дальше и сообщили о минировании офисов 18 медиагрупп в Ирландии — страна вряд ли выбрана случайно, поскольку на следующей неделе Дублин принимает 9-й саммит Европейского политического сообщества и неформальную встречу глав государств ЕС с участием Зеленского. Правоохранители получили письмо, якобы от имени злоумышленников.

Сейчас мы готовим новую волну атак. Это лишь начало. То, что произошло на этой неделе, — лишь небольшая часть того, что ожидает Европу в ближайшем будущем. … Очень скоро мы будем взрывать ваши самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда