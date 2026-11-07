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Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Зеленского — FT

Киев • УНН

 • 722 просмотра

Злоумышленники угрожают новыми атаками накануне саммитов ЕС в Дублине с участием Зеленского. Ирландия готовит беспрецедентные меры безопасности.

Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Зеленского — FT

Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Financial Times, информирует УНН.

Подробности

Отмечается, что на этой неделе по всей Европе была нарушена работа десятков пассажирских рейсов из-за сообщений о минировании, а в супермаркетах произошли кибератаки, направленные на холодильное оборудование.

Накануне злоумышленники пошли дальше и сообщили о минировании офисов 18 медиагрупп в Ирландии — страна вряд ли выбрана случайно, поскольку на следующей неделе Дублин принимает 9-й саммит Европейского политического сообщества и неформальную встречу глав государств ЕС с участием Зеленского. Правоохранители получили письмо, якобы от имени злоумышленников.

Сейчас мы готовим новую волну атак. Это лишь начало. То, что произошло на этой неделе, — лишь небольшая часть того, что ожидает Европу в ближайшем будущем. … Очень скоро мы будем взрывать ваши самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда

— говорилось в электронном письме.

Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что пока неясно, является ли эта угроза делом рук отдельных лиц или скоординированной атакой, однако пообещал "установить виновных и привлечь их к ответственности". Он также пообещал провести крупнейшую операцию по обеспечению безопасности в истории страны во время проведения саммитов.

Напомним

В пятницу редакции СМИ в Ирландии и Болгарии получили электронные письма с угрозами о минировании. Автор, назвавшийся "Михаилом Андроповым", взял на себя ответственность за волну ложных сообщений, которые привели к сбоям в пассажирских авиаперевозках по всей Европе.

Как минимум 12 авиарейсов в Европе получили угрозы взрыва — Politico05.11.26, 14:47 • 4012 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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