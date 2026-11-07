Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Зеленского — FT
Киев • УНН
Злоумышленники угрожают новыми атаками накануне саммитов ЕС в Дублине с участием Зеленского. Ирландия готовит беспрецедентные меры безопасности.
Злоумышленники предупредили о новой волне атак во время саммитов ЕС с участием Президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The Financial Times, информирует УНН.
Подробности
Отмечается, что на этой неделе по всей Европе была нарушена работа десятков пассажирских рейсов из-за сообщений о минировании, а в супермаркетах произошли кибератаки, направленные на холодильное оборудование.
Накануне злоумышленники пошли дальше и сообщили о минировании офисов 18 медиагрупп в Ирландии — страна вряд ли выбрана случайно, поскольку на следующей неделе Дублин принимает 9-й саммит Европейского политического сообщества и неформальную встречу глав государств ЕС с участием Зеленского. Правоохранители получили письмо, якобы от имени злоумышленников.
Сейчас мы готовим новую волну атак. Это лишь начало. То, что произошло на этой неделе, — лишь небольшая часть того, что ожидает Европу в ближайшем будущем. … Очень скоро мы будем взрывать ваши самолеты, круизные лайнеры, станции метро и поезда
Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что пока неясно, является ли эта угроза делом рук отдельных лиц или скоординированной атакой, однако пообещал "установить виновных и привлечь их к ответственности". Он также пообещал провести крупнейшую операцию по обеспечению безопасности в истории страны во время проведения саммитов.
Напомним
В пятницу редакции СМИ в Ирландии и Болгарии получили электронные письма с угрозами о минировании. Автор, назвавшийся "Михаилом Андроповым", взял на себя ответственность за волну ложных сообщений, которые привели к сбоям в пассажирских авиаперевозках по всей Европе.
Как минимум 12 авиарейсов в Европе получили угрозы взрыва — Politico05.11.26, 14:47 • 4012 просмотров