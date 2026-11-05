Как минимум 12 авиарейсов в Европе получили угрозы взрыва — Politico

В четвер как минимум 12 европейских авиарейсов стали объектами угроз о минировании. Это произошло после семи подобных инцидентов в начале недели, во время которых правоохранители не обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

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Ирландская авиакомпания Aer Lingus сообщила, что один из её рейсов из Дублина в Рим перенаправили в аэропорт во Франции из-за угрозы безопасности.

В офисе премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню заявили, что самолёт безопасно приземлился в Эврё, к северо-западу от Парижа, а 157 человек на борту эвакуировали в безопасное место.

По информации BBC, в четверг ещё два рейса перенаправили из-за аналогичных сообщений: самолёт Wizz Air, следовавший из Милана в Варшаву, перенаправили в Вену, а рейс Ryanair из Лондона в Софию — в болгарский Пловдив.

Финская авиакомпания Finnair сообщила, что два её самолёта, вылетевшие из Хельсинки в Рим и Вену, получили "необоснованные или ложные сообщения об угрозе взрыва". После приземления самолёты проверила полиция. Самолёт, следовавший в Рим, также сопровождали итальянские истребители.

Ещё одна угроза о минировании касалась рейса LOT из Варшавы в брюссельский аэропорт утром в четверг. Представитель аэропорта Исане Чиуа Лекли сообщил бельгийской газете Het Nieuwsblad, что полиция провела проверки, однако дополнительных мер безопасности не потребовалось.

По сообщениям, угрозы о минировании также получили ещё два рейса Ryanair в Софию — один из Копенгагена, другой из Мадрида.

Чешская полиция сообщила в социальных сетях, что угрозы также поступили в отношении четырёх рейсов, следовавших в пражский аэропорт. При этом правоохранители оценили "серьёзность угроз как низкую".

Генеральный директор Air France–KLM Бен Смит заявил, что угрозы поступают "скоординированно".

Дополнение

В понедельник и вторник правоохранители Испании, Польши, Италии и Болгарии проверили семь пассажирских самолётов после сообщений об угрозе минирования. Взрывчатку не обнаружили, однако эти сообщения также привели к временному закрытию варшавского аэропорта имени Шопена.

Генеральный директор компании JACDEC, специализирующейся на анализе авиационной безопасности, Ян-Арвед Рихтер заявил, что риск успешного пронесения взрывчатки на борт самолёта является низким.

В Европе поступила серия сообщений об угрозах взрыва на борту самолётов