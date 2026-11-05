Как минимум 12 авиарейсов в Европе получили угрозы взрыва — Politico
Киев • УНН
В четверг угрозы получили как минимум 12 европейских рейсов. Взрывчатку не обнаружили, несколько самолетов перенаправили, угрозы назвали скоординированными.
В четвер как минимум 12 европейских авиарейсов стали объектами угроз о минировании. Это произошло после семи подобных инцидентов в начале недели, во время которых правоохранители не обнаружили взрывчатку. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
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Ирландская авиакомпания Aer Lingus сообщила, что один из её рейсов из Дублина в Рим перенаправили в аэропорт во Франции из-за угрозы безопасности.
В офисе премьер-министра Франции Себастьяна Лекорню заявили, что самолёт безопасно приземлился в Эврё, к северо-западу от Парижа, а 157 человек на борту эвакуировали в безопасное место.
По информации BBC, в четверг ещё два рейса перенаправили из-за аналогичных сообщений: самолёт Wizz Air, следовавший из Милана в Варшаву, перенаправили в Вену, а рейс Ryanair из Лондона в Софию — в болгарский Пловдив.
Финская авиакомпания Finnair сообщила, что два её самолёта, вылетевшие из Хельсинки в Рим и Вену, получили "необоснованные или ложные сообщения об угрозе взрыва". После приземления самолёты проверила полиция. Самолёт, следовавший в Рим, также сопровождали итальянские истребители.
Ещё одна угроза о минировании касалась рейса LOT из Варшавы в брюссельский аэропорт утром в четверг. Представитель аэропорта Исане Чиуа Лекли сообщил бельгийской газете Het Nieuwsblad, что полиция провела проверки, однако дополнительных мер безопасности не потребовалось.
По сообщениям, угрозы о минировании также получили ещё два рейса Ryanair в Софию — один из Копенгагена, другой из Мадрида.
Чешская полиция сообщила в социальных сетях, что угрозы также поступили в отношении четырёх рейсов, следовавших в пражский аэропорт. При этом правоохранители оценили "серьёзность угроз как низкую".
Генеральный директор Air France–KLM Бен Смит заявил, что угрозы поступают "скоординированно".
Дополнение
В понедельник и вторник правоохранители Испании, Польши, Италии и Болгарии проверили семь пассажирских самолётов после сообщений об угрозе минирования. Взрывчатку не обнаружили, однако эти сообщения также привели к временному закрытию варшавского аэропорта имени Шопена.
Генеральный директор компании JACDEC, специализирующейся на анализе авиационной безопасности, Ян-Арвед Рихтер заявил, что риск успешного пронесения взрывчатки на борт самолёта является низким.
В Европе поступила серия сообщений об угрозах взрыва на борту самолётов03.11.26, 17:08 • 4768 просмотров