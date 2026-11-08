В Житомирской области после атаки РФ призвали соблюдать строгую светомаскировку

В Житомирской области призвали к строгому светомаскировочному режиму после уничтожения электроподстанции россиянами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Овручского городского совета.

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По словам городского головы Овруча Ивана Коруда, враг неоднократно атаковал подстанцию «Овруч» беспилотниками. В результате ударов энергообъект полностью уничтожен, а восстановление электроснабжения потребует значительного времени.

Восстановление электроснабжения продлится значительное время. Прошу всех быть готовыми к длительному отсутствию света. Вместе с тем подчеркиваю: если электроснабжение будет восстановлено, это не означает, что угроза миновала. В очередной раз обращаюсь к каждому жителю общины с призывом неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время - призвал Коруд.

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Он уточнил, что необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих избыточное освещение.

Особенно подчеркиваю: светомаскировка должна быть обеспечена не только предприятиями, учреждениями и организациями, но и в каждом частном домовладении. Выключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любой другой свет, который может быть виден снаружи - отметил городской голова Овруча.

Он добавил, что это необходимые меры безопасности, от которых зависят защита общины и жизнь людей, "в нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен".

Напомним

6 ноября российские войска атаковали энергетический объект в Житомирской общине.

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