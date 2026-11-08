В Житомирской области после атаки РФ призвали соблюдать строгую светомаскировку

$45.4451.04
ukenru
23:19 • 8570 просмотра
Конец эпохи Нетаньяху: президент Израиля поручил Гади Айзенкоту сформировать правительство
22:21 • 13960 просмотра
В доме нападавшего в Кракове нашли тела трёх человек
20:29 • 32469 просмотра
Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности
19:23 • 26177 просмотра
Трамп предложил организатору боёв должность пресс-секретаря Белого дома, хочет взять Хабиба помощником
7 ноября, 18:53 • 20517 просмотра
Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы
7 ноября, 17:38 • 22869 просмотра
8 ноября — еще один день с графиками: сколько украинцам придется сидеть без света
7 ноября, 16:44 • 15953 просмотра
Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке
7 ноября, 16:30 • 20229 просмотра
рф планирует перевести незаконно удерживаемого сотрудника ОБСЕ в Сибирь — как отреагировал официальный Киев
7 ноября, 15:56 • 20555 просмотра
Почему со светом снова проблемы и сколько это может продолжаться — в ДТЭК дали разъяснение
7 ноября, 14:58 • 18305 просмотра
Декларирование для всех сотрудников СБУ вернётся — Зеленский утвердил законопроект
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Популярные новости
В центре Кракова прозвучали выстрелы: предварительно, есть погибшие и раненыеVideo7 ноября, 15:15 • 16409 просмотра
Выехал на площадь и начал стрелять: в Кракове число жертв возросло до 5, преступник задержанVideo7 ноября, 15:42 • 18919 просмотра
Стрельба в Кракове: министр юстиции призвал к спокойствию и пообещал строго наказать преступника7 ноября, 16:15 • 13128 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 18089 просмотра
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину20:10 • 11967 просмотра
публикации
Первый снег в Украине: какие области уже почувствовали дыхание зимыVideo6 ноября, 19:34 • 45206 просмотра
Новые расходы в платежках за коммунальные услуги: украинцев хотят обязать платить за обустройство укрытий6 ноября, 18:49 • 65562 просмотра
Регистрация патента в Украине: как получить патент и защитить изобретение 6 ноября, 15:17 • 49398 просмотра
Возвращение ветеранов к работе: эксперт объяснил, почему важно готовить не только рабочее место, но и коллектив
Эксклюзив
6 ноября, 07:15 • 73202 просмотра
"Я плохая мама?": почему женщины скрывают послеродовую депрессию и как им помочь
Эксклюзив
6 ноября, 06:40 • 73230 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Туск
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Кароль Навроцкий
Актуальные места
Украина
Польша
Краков
Соединённые Штаты
Германия
Реклама
УНН Lite
Производство Cybertruck свернут, но сейчас Tesla добавляет еще одну производственную смену — Маск назвал причину20:10 • 11977 просмотра
Фильм «Эбенезер» выйдет в прокат 13 ноября — поможет ли Джонни Деппу роль Скруджа вернуться из опалы7 ноября, 17:29 • 18100 просмотра
Отца Меган Маркл освободили под залог, возле места его проживания усилили охрануVideo7 ноября, 08:57 • 27398 просмотра
Модный дом Balenciaga впервые за 100 лет возглавит женщина — что известно о Мартин Роуз6 ноября, 18:15 • 30099 просмотра
Netflix анонсировал приквел "Очень странных дел" с новыми героями — когда ждатьVideo6 ноября, 16:04 • 28221 просмотра
Актуальное
Хранитель
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Tesla Cybertruck

В Житомирской области после атаки РФ призвали соблюдать строгую светомаскировку

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Российские дроны полностью уничтожили подстанцию "Овруч". Жителей призвали готовиться к длительному отсутствию света и выключить наружное освещение.

В Житомирской области после атаки РФ призвали соблюдать строгую светомаскировку

В Житомирской области призвали к строгому светомаскировочному режиму после уничтожения электроподстанции россиянами. Об этом информирует УНН со ссылкой на сообщение Овручского городского совета.

Подробности

По словам городского головы Овруча Ивана Коруда, враг неоднократно атаковал подстанцию «Овруч» беспилотниками. В результате ударов энергообъект полностью уничтожен, а восстановление электроснабжения потребует значительного времени.

Восстановление электроснабжения продлится значительное время. Прошу всех быть готовыми к длительному отсутствию света. Вместе с тем подчеркиваю: если электроснабжение будет восстановлено, это не означает, что угроза миновала. В очередной раз обращаюсь к каждому жителю общины с призывом неукоснительно соблюдать требования светомаскировки в вечернее и ночное время

- призвал Коруд.

Подрыв людей на вокзале в Овруче унес жизни 4 человек, 12 пострадавших: предварительная квалификация инцидента по трем статьям24.10.25, 13:57 • 5912 просмотров

Он уточнил, что необходимо выключить наружное освещение зданий, рекламные конструкции, световые вывески, подсветку фасадов, витрин и других объектов, создающих избыточное освещение.

Особенно подчеркиваю: светомаскировка должна быть обеспечена не только предприятиями, учреждениями и организациями, но и в каждом частном домовладении. Выключить освещение дворов, придомовых территорий, фасадов и любой другой свет, который может быть виден снаружи

- отметил городской голова Овруча.

Он добавил, что это необходимые меры безопасности, от которых зависят защита общины и жизнь людей, "в нынешних условиях каждый свет, который можно выключить, должен быть выключен".

Напомним

6 ноября российские войска атаковали энергетический объект в Житомирской общине.

Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии06.11.26, 01:45 • 13970 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Война в Украине
Взрывы
Военное положение
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Житомирская область