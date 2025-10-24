Подрыв людей на вокзале в Овруче унес жизни 4 человек, 12 пострадавших: предварительная квалификация инцидента по трем статьям

В результате подрыва мужчиной людей на железнодорожном вокзале в Овруче Житомирской области известно о 4 погибших, 12 пострадавших, полиция работает на месте взрыва, предварительная квалификация происшествия - по трем статьям УКУ, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

По данным полиции, взрыв произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруче Коростенского района.

Как указано, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области, ОП №1 Коростенского райуправления, а также полицейские взрывотехники, криминалисты.

Предварительно установлено, что сотрудники ГПСУ проводили проверку документов у пассажиров поезда. В это время на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. В результате погиб 23-летний житель Харькова, у которого была взрывчатка. Смертельные ранения также получили трое женщин в возрасте 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенщины. Среди погибших - пограничница. По состоянию на 13:30 известно о 12 раненых. Они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую помощь