Подрыв людей на вокзале в Овруче унес жизни 4 человек, 12 пострадавших: предварительная квалификация инцидента по трем статьям

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 13771 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
07:50 • 27120 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить
07:11 • 21523 просмотра
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье
Эксклюзив
06:00 • 40244 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
05:49 • 20336 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 16947 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 20353 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 31299 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 29742 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29878 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5.5м/с
80%
741мм
Популярные новости
Германия стремится обезопасить дочерние компании «Роснефти» от санкций США – Reuters24 октября, 01:38 • 25193 просмотра
"Он проснулся с ножом у горла": на рэпера P. Diddy совершили покушение в тюрьме24 октября, 02:49 • 26216 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 21092 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога07:48 • 23164 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo09:56 • 13521 просмотра
публикации
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 1788 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
06:00 • 40253 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 47958 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины23 октября, 10:56 • 68305 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?23 октября, 10:10 • 60758 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Блогеры
Кир Стармер
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьков
Польша
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto09:50 • 8666 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto07:30 • 21892 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 25645 просмотра
Кейт Бланшетт получит премию «Icon Award» на фестивале Camerimage: подробности23 октября, 13:31 • 29875 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto23 октября, 12:24 • 39945 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
ТикТок
Дипломатка
Facebook

Подрыв людей на вокзале в Овруче унес жизни 4 человек, 12 пострадавших: предварительная квалификация инцидента по трем статьям

Киев • УНН

 • 1480 просмотра

На железнодорожном вокзале в Овруче мужчина взорвал взрывное устройство, в результате чего погибли 4 человека и 12 получили ранения. Полиция квалифицирует происшествие по трем статьям УКУ.

Подрыв людей на вокзале в Овруче унес жизни 4 человек, 12 пострадавших: предварительная квалификация инцидента по трем статьям

В результате подрыва мужчиной людей на железнодорожном вокзале в Овруче Житомирской области известно о 4 погибших, 12 пострадавших, полиция работает на месте взрыва, предварительная квалификация происшествия - по трем статьям УКУ, сообщили в ГУНП в области в пятницу, пишет УНН.

Детали

По данным полиции, взрыв произошел около 10:50 на перроне железнодорожного вокзала в городе Овруче Коростенского района.

По предварительной информации, четыре человека погибли, еще 12 получили ранения

- сообщили в полиции области.

Как указано, на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП области, ОП №1 Коростенского райуправления, а также полицейские взрывотехники, криминалисты.

Предварительно установлено, что сотрудники ГПСУ проводили проверку документов у пассажиров поезда. В это время на перроне один из мужчин достал взрывное устройство, после чего произошел взрыв. В результате погиб 23-летний житель Харькова, у которого была взрывчатка. Смертельные ранения также получили трое женщин в возрасте 29, 58 и 82 лет - жительницы Коростенщины. Среди погибших - пограничница. По состоянию на 13:30 известно о 12 раненых. Они находятся в медицинском учреждении и получают необходимую помощь

- сообщили в полиции.

Полицейские проводят первоочередные мероприятия.

"Предварительная правовая квалификация происшествия – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умышленное убийство), ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего), 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины", - говорится в сообщении.

Взрыв на железной дороге в Житомирской области: погибли пограничница и 2 гражданских, среди 12 раненых двое военных, подрывник умер - ГПСУ24.10.25, 13:48 • 1394 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП
Государственная граница Украины
Национальная полиция Украины
Житомирская область
Государственная пограничная служба Украины
Харьков