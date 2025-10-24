Підрив людей на вокзалі в Овручі забрав життя 4 людей, 12 постраждалих: поліція попередньо кваліфікує інцидент за трьома статтями

Внаслідок підриву чоловіком людей на залізничному вокзалі в Овручі на Житомирщині відомо про 4 загиблих, 12 постраждалих, поліція працює на місці вибуху, попередня кваліфікація події - за трьома статтями ККУ, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

За даними поліції., вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району.

Як вказано, на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, ВП №1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти.

Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років - жительки Коростенщини. Серед загиблих - прикордонниця. Станом на 13:30 відомо про 12 поранених. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу