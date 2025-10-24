$41.900.14
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 28587 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 22841 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 42632 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
05:49 • 21372 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 17420 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 20692 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31331 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29760 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29891 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Підрив людей на вокзалі в Овручі забрав життя 4 людей, 12 постраждалих: поліція попередньо кваліфікує інцидент за трьома статтями

Київ • УНН

 • 1684 перегляди

На залізничному вокзалі в Овручі чоловік підірвав вибуховий пристрій, внаслідок чого загинуло 4 людини та 12 отримали поранення. Поліція кваліфікує подію за трьома статтями ККУ.

Підрив людей на вокзалі в Овручі забрав життя 4 людей, 12 постраждалих: поліція попередньо кваліфікує інцидент за трьома статтями

Внаслідок підриву чоловіком людей на залізничному вокзалі в Овручі на Житомирщині відомо про 4 загиблих, 12 постраждалих, поліція працює на місці вибуху, попередня кваліфікація події - за трьома статтями ККУ, повідомили у ГУНП в області у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

За даними поліції., вибух стався близько 10:50 на пероні залізничного вокзалу в місті Овручі Коростенського району.

За попередньою інформацією, четверо людей загинули, ще 12 отримали поранення

- повідомили в поліції області.

Як вказано, на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП області, ВП №1 Коростенського райуправління, а також поліцейські вибухотехніки, криміналісти.

Попередньо встановлено, що працівники ДПСУ проводили перевірку документів у пасажирів потяга. У цей час на пероні один із чоловіків дістав вибуховий пристрій, після чого стався вибух. У результаті загинув 23-річний житель Харкова, який мав вибухівку. Смертельні поранення також отримали троє жінок віком 29, 58 та 82 років - жительки Коростенщини. Серед загиблих - прикордонниця. Станом на 13:30 відомо про 12 поранених. Вони перебувають у медичному закладі та отримують необхідну допомогу

- повідомили у поліції.

Поліцейські проводять першочергові заходи.

"Попередня правова кваліфікація події – п. п. 1, 5 ст. 115 (Умисне вбивство), ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця), 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України", - ідеться у повідомленні.

Юлія Шрамко

СуспільствоКримінал та НП
Державний кордон України
Національна поліція України
Житомирська область
Державна прикордонна служба України
Харків