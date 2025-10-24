Вибух на залізниці на Житомирщині: загинули прикордонниця і 2 цивільних, серед 12 поранених двоє військових, підривник помер - ДПСУ

На залізничній станції «Овруч» на Житомирщині харків’янин під час перевірки документів підірвав вибуховий пристрій, загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та 10 цивільних дістали поранення, сам підривник помер в кареті "швидкої", повідомили у п'ятницю в Держприкордонслужбі.

На залізничній станції "Овруч" на Житомирщині харків’янин під час перевірки документів підірвав вибуховий пристрій, загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та 10 цивільних дістали поранення, сам підривник помер в кареті "швидкої", повідомили у п'ятницю в Держприкордонслужбі, пише УНН. Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення. Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції "Овруч". Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги - повідомили у ДПСУ у соцмережах. Як зазначається, "попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу". Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Доповнення Раніше повідомлялося, що в Овручі на Житомирщині, попередньо, під час затримання чоловік підірвав гранату просто у вагоні поїзда. За попередніми даними, були загиблі та постраждалі. На місці працюють вибухотехніки, слідчі та всі екстрені служби, поліція з’ясовує обставини інциденту. На Житомирщині чоловік підірвав гранату у поїзді, повідомляється про жертви: на місці працюють екстрені служби