Вибух на залізниці на Житомирщині: загинули прикордонниця і 2 цивільних, серед 12 поранених двоє військових, підривник помер - ДПСУ

$41.900.14
48.550.18
ukenru
07:57 • 14443 перегляди
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
07:50 • 28714 перегляди
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть
07:11 • 22955 перегляди
Україна готується до погодних контрастів: дощі у суботу та потепління у неділю
Ексклюзив
06:00 • 42821 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49 • 21469 перегляди
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
24 жовтня, 00:17 • 17455 перегляди
ЄС переніс ухвалення рішення щодо фінансування України на грудень - Кошта
23 жовтня, 20:21 • 20719 перегляди
Лідери ЄС відклали рішення щодо заморожених російських активів для України
Ексклюзив
23 жовтня, 17:55 • 31332 перегляди
Екснардепку Кормишкіну затримали правоохоронці Молдови
23 жовтня, 17:35 • 29760 перегляди
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"
Ексклюзив
23 жовтня, 14:19 • 29891 перегляди
Введення санкцій проти "роснефть" та "лукойл": експерт пояснив, як це вплине на світовий ринок нафти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
5м/с
80%
741мм
Популярнi новини
"Він прокинувся з ножем біля горла": на репера P. Diddy скоїли замах у вʼязниці 24 жовтня, 02:49 • 28041 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 23611 перегляди
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога07:48 • 25152 перегляди
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 10820 перегляди
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУРVideo09:56 • 15521 перегляди
Публікації
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університетуPhoto11:40 • 1816 перегляди
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обідуPhoto11:32 • 4580 перегляди
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
06:00 • 42826 перегляди
Як здивувати гостей на Гелловін: п’ять рецептів для моторошно смачного вечораPhoto23 жовтня, 14:10 • 49162 перегляди
Фінансова діра в Державному біотехнологічному університеті: як корупційні схеми Кудряшова знищують один із провідних аграрних вишів України23 жовтня, 10:56 • 69508 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Блогери
Кір Стармер
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Польща
Державний кордон України
Реклама
УНН Lite
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайтіPhoto09:50 • 10822 перегляди
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозкуPhoto07:30 • 23611 перегляди
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгуPhotoVideo23 жовтня, 15:24 • 26072 перегляди
Кейт Бланшетт отримає премію "Icon Award" на фестивалі Camerimage: деталі23 жовтня, 13:31 • 30288 перегляди
Кім Кардаш’ян відсвяткувала 45-річчя у Лондоні у двох сміливих образах: фотоPhoto23 жовтня, 12:24 • 40350 перегляди
Актуальне
Соціальна мережа
Техніка
TikTok
Facebook
Instagram

Вибух на залізниці на Житомирщині: загинули прикордонниця і 2 цивільних, серед 12 поранених двоє військових, підривник помер - ДПСУ

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

На залізничній станції «Овруч» на Житомирщині харків’янин під час перевірки документів підірвав вибуховий пристрій, загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та 10 цивільних дістали поранення, сам підривник помер в кареті "швидкої", повідомили у п'ятницю в Держприкордонслужбі.

Вибух на залізниці на Житомирщині: загинули прикордонниця і 2 цивільних, серед 12 поранених двоє військових, підривник помер - ДПСУ

На залізничній станції "Овруч" на Житомирщині харків’янин під час перевірки документів підірвав вибуховий пристрій, загинула прикордонниця та двоє цивільних, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та 10 цивільних дістали поранення, сам підривник помер в кареті "швидкої", повідомили у п'ятницю в Держприкордонслужбі, пише УНН.

Внаслідок підриву невідомого вибухового пристрою загинула прикордонниця та двоє цивільних осіб, ще двоє військовослужбовців зі складу наряду та десятеро цивільних дістали поранення. Підрив здійснив чоловік під час перевірки документів у контрольованому прикордонному районі на залізничній станції "Овруч". Потерпілим одразу надали первинну домедичну допомогу. Особа, яка підірвала вибуховий пристрій, померла в кареті швидкої допомоги

- повідомили у ДПСУ у соцмережах.

Як зазначається, "попередньо з’ясовано, що чоловік, який здійснював підрив, був жителем Харкова та нещодавно затримувався за спробу порушення державного кордону на західній ділянці держрубежу".

Наразі проводяться невідкладні слідчі дії.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що в Овручі на Житомирщині, попередньо, під час затримання чоловік підірвав гранату просто у вагоні поїзда. За попередніми даними, були загиблі та постраждалі. На місці працюють вибухотехніки, слідчі та всі екстрені служби, поліція з’ясовує обставини інциденту.

На Житомирщині чоловік підірвав гранату у поїзді, повідомляється про жертви: на місці працюють екстрені служби24.10.25, 13:28 • 1566 переглядiв

Юлія Шрамко

Кримінал та НП
Сутички
Державний кордон України
Житомирська область
Харків