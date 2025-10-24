На Житомирщині чоловік підірвав гранату у поїзді, повідомляється про жертви: на місці працюють екстрені служби
Київ • УНН
В Овручі чоловік підірвав гранату у вагоні поїзда під час затримання правоохоронцями. Є загиблі та постраждалі, на місці працюють екстрені служби.
В Овручі на Житомирщині, попередньо, під час затримання чоловік підірвав гранату просто у вагоні поїзда. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі. На місці працюють вибухотехніки, слідчі та всі екстрені служби, поліція з’ясовує обставини інциденту, повідомили УНН у пресслужби поліції Житомирської області.
Деталі
Як повідомляють у мережі, в Овручі чоловік підірвав гранату у поїзді. Повідомляють, що це сталося, коли його намагалися затримати правоохоронці. Попередньо, є загиблі та поранені.
"На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного управління Національної поліції Житомирської області, відділу поліції номер 1 Коростенського райуправління поліції, вибухотехніки, поліція, криміналісти і всі екстрені служби. Наразі встановлюються всі обставини події", - повідомили у пресслужбі.
На запитання щодо того, чи перебував зловмисник у розшуку у пресслужбі вказали, що "ані підтвердити, ані спростувати інформацію не можемо, тому що мені наразі невідома така інформація".
Доповнюється...