В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде, сообщается о жертвах: на месте работают экстренные службы

В Овруче Житомирской области, предварительно, во время задержания мужчина взорвал гранату прямо в вагоне поезда. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. На месте работают взрывотехники, следователи и все экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства инцидента, сообщили УНН в пресс-службе полиции Житомирской области.

Детали

Как сообщают в сети, в Овруче мужчина взорвал гранату в поезде. Сообщается, что это произошло, когда его пытались задержать правоохранители. Предварительно, есть погибшие и раненые.

"На месте происшествия работают следственно-оперативные группы Главного управления Национальной полиции Житомирской области, отдела полиции номер 1 Коростенского райуправления полиции, взрывотехники, полиция, криминалисты и все экстренные службы. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе.

На вопрос о том, находился ли злоумышленник в розыске, в пресс-службе указали, что "ни подтвердить, ни опровергнуть информацию не можем, потому что мне пока неизвестна такая информация".

Дополняется...