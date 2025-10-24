Взрыв на железной дороге в Житомирской области: погибли пограничница и 2 гражданских, среди 12 раненых двое военных, подрывник умер - ГПСУ

На железнодорожной станции "Овруч" в Житомирской области харьковчанин во время проверки документов взорвал взрывное устройство, погибла пограничница и двое гражданских, еще двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских получили ранения, сам подрывник умер в карете "скорой", сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

