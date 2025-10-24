Взрыв на железной дороге в Житомирской области: погибли пограничница и 2 гражданских, среди 12 раненых двое военных, подрывник умер - ГПСУ
Киев • УНН
На железнодорожной станции «Овруч» в Житомирской области харьковчанин во время проверки документов взорвал взрывное устройство, погибла пограничница и двое гражданских, еще двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских получили ранения, сам подрывник умер в карете "скорой", сообщили в пятницу в Госпогранслужбе.
На железнодорожной станции "Овруч" в Житомирской области харьковчанин во время проверки документов взорвал взрывное устройство, погибла пограничница и двое гражданских, еще двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских получили ранения, сам подрывник умер в карете "скорой", сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.
В результате подрыва неизвестного взрывного устройства погибла пограничница и двое гражданских лиц, еще двое военнослужащих из состава наряда и десять гражданских получили ранения. Подрыв совершил мужчина во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции "Овруч". Пострадавшим сразу оказали первичную домедицинскую помощь. Лицо, взорвавшее взрывное устройство, умерло в карете скорой помощи
Как отмечается, "предварительно выяснено, что мужчина, совершивший подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госграницы".
Сейчас проводятся неотложные следственные действия.
Дополнение
Ранее сообщалось, что в Овруче Житомирской области, предварительно, во время задержания мужчина взорвал гранату прямо в вагоне поезда. По предварительным данным, были погибшие и пострадавшие. На месте работают взрывотехники, следователи и все экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства инцидента.
В Житомирской области мужчина взорвал гранату в поезде, сообщается о жертвах: на месте работают экстренные службы24.10.25, 13:28 • 1444 просмотра