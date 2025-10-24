$41.900.14
Взрыв на железной дороге в Житомирской области: погибли пограничница и 2 гражданских, среди 12 раненых двое военных, подрывник умер - ГПСУ

Киев • УНН

 • 1404 просмотра

На железнодорожной станции «Овруч» в Житомирской области харьковчанин во время проверки документов взорвал взрывное устройство, погибла пограничница и двое гражданских, еще двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских получили ранения, сам подрывник умер в карете "скорой", сообщили в пятницу в Госпогранслужбе.

Взрыв на железной дороге в Житомирской области: погибли пограничница и 2 гражданских, среди 12 раненых двое военных, подрывник умер - ГПСУ

На железнодорожной станции "Овруч" в Житомирской области харьковчанин во время проверки документов взорвал взрывное устройство, погибла пограничница и двое гражданских, еще двое военнослужащих из состава наряда и 10 гражданских получили ранения, сам подрывник умер в карете "скорой", сообщили в пятницу в Госпогранслужбе, пишет УНН.

В результате подрыва неизвестного взрывного устройства погибла пограничница и двое гражданских лиц, еще двое военнослужащих из состава наряда и десять гражданских получили ранения. Подрыв совершил мужчина во время проверки документов в контролируемом пограничном районе на железнодорожной станции "Овруч". Пострадавшим сразу оказали первичную домедицинскую помощь. Лицо, взорвавшее взрывное устройство, умерло в карете скорой помощи

- сообщили в ГПСУ в соцсетях.

Как отмечается, "предварительно выяснено, что мужчина, совершивший подрыв, был жителем Харькова и недавно задерживался за попытку нарушения государственной границы на западном участке госграницы".

Сейчас проводятся неотложные следственные действия.

Дополнение

Ранее сообщалось, что в Овруче Житомирской области, предварительно, во время задержания мужчина взорвал гранату прямо в вагоне поезда. По предварительным данным, были погибшие и пострадавшие. На месте работают взрывотехники, следователи и все экстренные службы, полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Юлия Шрамко

Криминал и ЧП
Столкновения
Государственная граница Украины
Житомирская область
Харьков