На Житомирщині після атаки рф закликали до суворого світломаскування

На Житомирщині закликали до суворого світломаскування після знищення електропідстанції росіянами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Овруцької міської ради.

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За словами міського голови Овруча Івана Коруда, ворог неодноразово атакував підстанцію "Овруч" безпілотниками. Внаслідок ударів енергооб’єкт повністю знищено, а відновлення електропостачання потребуватиме значного часу.

Відновлення електропостачання триватиме значний час. Прошу всіх бути готовими до тривалої відсутності світла. Водночас наголошую: якщо електропостачання буде відновлено, це не означає, що загроза минула. Вкотре звертаюся до кожного жителя громади неухильно дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час - закликав Коруд.

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Він уточнив, що необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів, які створюють зайве освітлення.

Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні - зазначив міський голова Овруча.

Він додав, що це необхідні безпекові заходи, від яких залежить захист громади та життя людей, "у нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене".

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