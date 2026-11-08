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На Житомирщині після атаки рф закликали до суворого світломаскування

Київ • УНН

 • 1506 перегляди

російські дрони повністю знищили підстанцію "Овруч". Жителів закликали готуватися до тривалої відсутності світла й вимкнути зовнішнє освітлення.

На Житомирщині після атаки рф закликали до суворого світломаскування

На Житомирщині закликали до суворого світломаскування після знищення електропідстанції росіянами. Про це інформує УНН із посиланням на повідомлення Овруцької міської ради.

Деталі

За словами міського голови Овруча Івана Коруда, ворог неодноразово атакував підстанцію "Овруч" безпілотниками. Внаслідок ударів енергооб’єкт повністю знищено, а відновлення електропостачання потребуватиме значного часу.

Відновлення електропостачання триватиме значний час. Прошу всіх бути готовими до тривалої відсутності світла. Водночас наголошую: якщо електропостачання буде відновлено, це не означає, що загроза минула. Вкотре звертаюся до кожного жителя громади неухильно дотримуватися вимог світломаскування у вечірній та нічний час

- закликав Коруд.

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Він уточнив, що необхідно вимкнути зовнішнє освітлення будівель, рекламні конструкції, світлові вивіски, підсвічування фасадів, вітрин та інших об’єктів, які створюють зайве освітлення.

Особливо наголошую: світломаскування має бути забезпечене не лише підприємствами, установами та організаціями, а й у кожному приватному домоволодінні. Вимкнути освітлення дворів, прибудинкових територій, фасадів та будь-яке інше світло, яке може бути видимим ззовні

- зазначив міський голова Овруча.

Він додав, що це необхідні безпекові заходи, від яких залежить захист громади та життя людей, "у нинішніх умовах кожне світло, яке можна вимкнути, має бути вимкнене".

Нагадаємо

6 листопада російські війська атакували енергетичний об'єкт у Житомирській громаді.

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Вадим Хлюдзинський

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