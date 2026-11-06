рф атакувала енергетичний об'єкт у Житомирі - чи серйозні пошкодження
Київ • УНН
Російські війська атакували енергетичний об'єкт у Житомирській громаді. Ремонтні бригади оцінюють пошкодження та відновлення електропостачання.
Армія росії у Житомирі атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив очільник житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.
Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання
За його словами, докладно про час необхідний для проведення ремонтних робіт можна буде сказати згодом, після експертної оцінки.
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