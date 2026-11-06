рф атакувала енергетичний об'єкт у Житомирі - чи серйозні пошкодження

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Армія росії у Житомирі атакувала об'єкт енергетичної інфраструктури, повідомив очільник житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає УНН.

Ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури в Житомирській громаді. На місці працюють ремонтні бригади, які оцінюють масштаб пошкоджень обладнання та заходи необхідні для відновлення енергопостачання - написав Бунечко.

За його словами, докладно про час необхідний для проведення ремонтних робіт можна буде сказати згодом, після експертної оцінки.

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