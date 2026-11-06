рф атаковала энергетический объект в Житомире — насколько серьёзны повреждения

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Армия россии в Житомире атаковала объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде. На месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштаб повреждений оборудования и мероприятия, необходимые для восстановления энергоснабжения - написал Бунечко.

По его словам, подробно о времени, необходимом для проведения ремонтных работ, можно будет сказать позже, после экспертной оценки.

Напомним

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