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рф атаковала энергетический объект в Житомире — насколько серьёзны повреждения

Киев • УНН

 • 768 просмотра

Российские войска атаковали энергетический объект в Житомирской громаде. Ремонтные бригады оценивают повреждения и восстановление электроснабжения.

рф атаковала энергетический объект в Житомире — насколько серьёзны повреждения
Фото иллюстративное

Армия россии в Житомире атаковала объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.

Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде. На месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштаб повреждений оборудования и мероприятия, необходимые для восстановления энергоснабжения 

- написал Бунечко. 

По его словам, подробно о времени, необходимом для проведения ремонтных работ, можно будет сказать позже, после экспертной оценки.

Напомним 

В столице ухудшилась ситуация с энергообеспечением и снизилось давление в системе водоснабжения. "Киевводоканал" переключает питание на генераторы.  

Павел Башинский

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Житомир
Киев