рф атаковала энергетический объект в Житомире — насколько серьёзны повреждения
Киев • УНН
Российские войска атаковали энергетический объект в Житомирской громаде. Ремонтные бригады оценивают повреждения и восстановление электроснабжения.
Армия россии в Житомире атаковала объект энергетической инфраструктуры, сообщил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко, передает УНН.
Враг атаковал объект энергетической инфраструктуры в Житомирской громаде. На месте работают ремонтные бригады, которые оценивают масштаб повреждений оборудования и мероприятия, необходимые для восстановления энергоснабжения
По его словам, подробно о времени, необходимом для проведения ремонтных работ, можно будет сказать позже, после экспертной оценки.
Напомним
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