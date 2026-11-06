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Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии

Киев • УНН

 • 442 просмотра

В Житомире ввели режим экономии электроэнергии после вражеских ударов по энергосистеме. Электротранспорт временно остановят, уличное освещение будет работать в экономичном режиме.

Житомир переходит на режим жесткой экономии электроэнергии

В Житомире из-за значительных повреждений энергосистемы после вражеских ударов вводят режим экономии электроэнергии. Об этом сообщает Житомирский городской совет, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что сейчас чрезвычайно важно снизить нагрузку на энергосистему, чтобы избежать дополнительных аварийных ситуаций и стабилизировать электроснабжение. В частности:

  • электротранспорт временно работать не будет;
    • уличное освещение будет работать в экономном режиме;
      • жителей общины призывают максимально ограничить потребление электроэнергии, особенно в часы пик;
        • бизнес просят ограничить использование декоративного и рекламного освещения, подсветки фасадов, рекламных вывесок и электронных экранов.

          Также отмечается, что из-за отключений электроэнергии светофоры могут работать с перебоями или быть полностью отключены. Водителей и пешеходов призывают быть максимально внимательными, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, следить за знаками и уступать дорогу пешеходам.

          Напомним

          3 ноября из-за удара по энергетической инфраструктуре в Житомире произошло масштабное обесточивание.

          В Житомире продолжаются работы после удара рф по полиции - показали, что сейчас происходит на месте21.08.26, 10:06 • 6143 просмотра

          Вадим Хлюдзинский

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