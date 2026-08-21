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В Житомире продолжаются работы после удара рф по полиции - показали, что сейчас происходит на месте

Киев • УНН

 • 3340 просмотра

В Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы после удара рф 19 августа. Спасатели демонтировали повреждённые конструкции и вывезли 110 кубометров обломков.

В Житомире продолжаются работы после удара рф по полиции - показали, что сейчас происходит на месте

В Житомире продолжаются аварийно-восстановительные работы на месте российского удара 19 августа, сообщили в пятницу в ГСЧС Украины и показали, что сейчас происходит на месте, пишет УНН.

Детали

Ночью спасатели демонтировали аварийные элементы карниза фасадной части здания и поврежденные балки перекрытия.

Также разобрали и вывезли 110 куб. м разрушенных строительных конструкций.

"Работы продолжались всю ночь и продолжаются сейчас. Спасатели работают непрерывно, чтобы как можно скорее устранить последствия вражеского удара и обезопасить территорию", — указали в ГСЧС.

Дополнение

Житомир подвергся атаке рф реактивными дронами 19 августа, произошло попадание в здание областного управления полиции. В полиции сообщили, что враг нанес удары "Бандеролями".

В момент объявления воздушной тревоги, указали в МВД, большинство людей успели спуститься в укрытие, но двойной прямой удар унес жизни двух сотрудников полиции. Позже стало известно о третьем погибшем. По состоянию на вечер 20 августа сообщалось о 59 пострадавших.

Юлия Шрамко

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