Атака рф на поліцію в Житомирі: уже 3 загиблих, 53 постраждалих

У Житомирі внаслідок атаки рф реактивними дронами напередодні кількість загиблих збільшилася до 3, ще 53 людини постраждали, повідомили у четвер у ДСНС України, пише УНН.

До 3 осіб збільшилася кількість загиблих внаслідок вчорашньої російської атаки у Житомирі, 53 людини постраждали - повідомили у ДСНС.

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Рятувальники, як вказано, продовжують працювати на місцях – пожежа ліквідована. Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи: надзвичайники розбирають пошкоджені конструкції та обстежують місце події. До робіт залучені рятувальники-верхолази з Черкащини та Рівненщини.

На місці події фахівцями ДСНС та представниками загону швидкого реагування Українського Червоного Хреста розгорнуті Пункти надання допомоги. Команда World Central Kitchen забезпечила харчування особового складу.

"Роботи тривали всю ніч. Проведення їх ускладнювали повторні повітряні тривоги", - вказали у ДСНС.

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