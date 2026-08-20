Атака рф на полицию в Житомире: уже 3 погибших, 53 пострадавших

В Житомире в результате атаки рф реактивными дронами накануне число погибших увеличилось до 3, еще 53 человека пострадали, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.

До 3 человек увеличилось число погибших в результате вчерашней российской атаки в Житомире, 53 человека пострадали - сообщили в ГСЧС.

рф атаковала Житомир реактивными дронами, есть попадание в областное управление полиции - ОВА

Спасатели, как указано, продолжают работать на местах — пожар ликвидирован. В настоящее время продолжаются аварийно-восстановительные работы: сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям разбирают поврежденные конструкции и обследуют место происшествия. К работам привлечены спасатели-верхолазы из Черкасской и Ровненской областей.

На месте происшествия специалистами ГСЧС и представителями отряда быстрого реагирования Украинского Красного Креста развернуты Пункты оказания помощи. Команда World Central Kitchen обеспечила питанием личный состав.

"Работы продолжались всю ночь. Их проведению мешали повторные воздушные тревоги", — указали в ГСЧС.

В результате атаки рф на Житомир число пострадавших возросло до 40, в МВД назвали имена погибших полицейских