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The Washington Post

Стрельба в Кракове: у нападавшего было разрешение на оружие, и он не попадал в поле зрения полиции

Киев • УНН

 • 560 просмотра

24-летний поляк убил шестерых людей и ранил 15 в центре Кракова. Полиция устанавливает мотив, министр обороны опроверг его службу в армии.

Стрельба в Кракове: у нападавшего было разрешение на оружие, и он не попадал в поле зрения полиции
Фото: Art Service/PAP

Польская полиция обнародовала новые подробности о злоумышленнике, устроившем стрельбу в субботу днем в центре Кракова. Подтверждено, что у нападавшего было действующее разрешение на владение огнестрельным оружием, и ранее он не попадал в поле зрения правоохранителей, передает УНН со ссылкой на RMF24.

Контекст

Драматические события развернулись в субботу около 15:00 возле Главного рынка (Rynek Główny) в Кракове. Выстрелы раздавались из черного автомобиля Subaru, который выехал на площадь со стороны улицы Славковской. Злоумышленник открыл огонь по случайным прохожим, убив четырех женщин и двух мужчин. Пятнадцать человек получили ранения, среди них — двое полицейских.

Среди погибших и раненых во время стрельбы в Кракове есть иностранцы — в МВД Польши сообщили подробности07.11.26, 22:29 • 21099 просмотров

Нападавшего задержали на перекрестке улиц Дитля и Страдомской после перестрелки с полицией. На видеозаписях, появившихся в сети, видно, как мужчина продолжает стрелять в правоохранителей, даже упав на землю.

Детали

По последним данным полиции, злоумышленник — 24-летний гражданин Польши из города Островец-Свентокшиский. Представитель полиции, инспектор Анджей Фийолек, в эфире телеканала TVN24 сообщил, что у мужчины было разрешение на оружие и ранее у него не было проблем с законом. В настоящее время полиция устанавливает мотивы его поступка. Фийолек отметил, что одежда мужчины — камуфляжная форма — указывает на то, что его действия были спланированы заранее. Злоумышленник использовал гражданскую версию винтовки AR-15. После появления в интернете информации об оружии и одежде нападавшего возникли предположения, что он может быть военнослужащим.

Был вооружён винтовкой и одет в камуфляжную форму — что известно о краковском стрелке07.11.26, 18:44 • 13366 просмотров

Добавим

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг эти сообщения.

"Я решительно опровергаю информацию, появившуюся в публичном пространстве, будто нападавший, совершивший сегодняшнее нападение в Кракове, был военнослужащим Вооруженных сил Польши. Этот мужчина не был и не является военнослужащим Вооруженных сил Польши и никогда не имел никакого отношения к армии", — написал министр.

Антонина Туманова

Криминал и ЧПНовости Мира
Теракт
TVN24
Краков
Владислав Косиняк-Камыш
Польша