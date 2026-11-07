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Стрілянина в Кракові: нападник мав дозвіл на зброю і не потрапляв у поле зору поліції

Київ • УНН

 • 1212 перегляди

24-річний поляк убив шістьох людей і поранив 15 у центрі Кракова. Поліція встановлює мотив, міністр оборони заперечив його службу в армії.

Стрілянина в Кракові: нападник мав дозвіл на зброю і не потрапляв у поле зору поліції
Фото: Art Service/PAP

Польська поліція оприлюднила нові подробиці щодо зловмисника, який влаштував стрілянину в суботу вдень у центрі Кракова. Підтверджено, що нападник мав чинний дозвіл на володіння вогнепальною зброєю і раніше не потрапляв у поле зору правоохоронців, передає УНН із посиланням на RMF24.

Контекст

Драматичні події розгорнулися в суботу близько 15:00 поблизу Головного ринку (Rynek Główny) у Кракові. Постріли лунали з чорного автомобіля Subaru, який виїхав на площу з боку вулиці Славковської. Зловмисник відкрив вогонь по випадкових перехожих, убивши чотирьох жінок і двох чоловіків. П’ятнадцять осіб отримали поранення, серед них — двоє поліцейських.

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Нападника затримали на перехресті вулиць Дітля та Страдомської після перестрілки з поліцією. На відеозаписах, що з’явилися в мережі, видно, як чоловік продовжує стріляти в правоохоронців, навіть упавши на землю.

Деталі

За останніми даними поліції, зловмисник — 24-річний громадянин Польщі з міста Островець-Свентокшиський. Речник поліції, інспектор Анджей Фійолек, в ефірі телеканалу TVN24 повідомив, що чоловік мав дозвіл на зброю і раніше не мав проблем із законом. Наразі поліція встановлює мотиви його вчинку. Фійолек зазначив, що одяг чоловіка — камуфляжна форма — вказує на те, що його дії були сплановані заздалегідь. Зловмисник використовував цивільну версію гвинтівки AR-15. Після появи інформації про зброю та одяг нападника в інтернеті виникли припущення, що він може бути військовим.

Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця07.11.26, 18:44 • 14780 переглядiв

Додамо

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш спростував ці повідомлення.

"Я рішуче спростовую інформацію, що з’явилася в публічному просторі, ніби нападник, який вчинив сьогоднішній напад у Кракові, був військовослужбовцем Збройних сил Польщі. Цей чоловік не був і не є військовим Збройних сил Польщі та ніколи не мав жодного стосунку до армії", — написав міністр.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Теракт
TVN24 (телеканал)
Краків
Владислав Косіняк-Камиш
Польща