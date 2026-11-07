Данные главы МИД Италии оказались в даркнете из-за поддержки Украины

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил в субботу, что его персональные данные были опубликованы в даркнете — по его словам, пророссийскими хакерами. Он добавил, что этот шаг связан с поддержкой Украины со стороны итальянского правительства, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, являющаяся одной из самых решительных сторонниц Украины среди западных лидеров, выразила поддержку Таяни. Она отметила, что продажа конфиденциальной информации о государственных должностных лицах вызывает "серьезную обеспокоенность".

Издание отмечает, что москва пока не прокомментировала этот инцидент. россия последовательно отрицает свою причастность к кибератакам или хакерским операциям за рубежом.

Таяни, который также занимает должность заместителя премьер-министра Италии, написал в соцсети X, что из-за "открытой поддержки свободы и независимости суверенного государства" он стал мишенью. По его словам, хакеры ищут дополнительную информацию о нем и его семье и готовы платить за нее.

Таяни добавил, что эти атаки также стали реакцией на усилия Министерства иностранных дел, направленные на усиление кибербезопасности.

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На скриншотах, которые видели журналисты Reuters, фотография Таяни фигурирует в списке из 18 "граждан, враждебно настроенных по отношению к российской федерации"; в этот перечень также вошли эксперты по кибербезопасности.

Как сообщило агентству Reuters источник, близкий к министру, эти данные были обнаружены в даркнете (в сегменте, доступном через сеть Tor) во время мониторинга, который проводили органы, ответственные за кибербезопасность.

По словам источника, в настоящее время продолжается дальнейшее расследование.

В письме министру иностранных дел Франции Жан-Ноэлю Барро Таяни призвал страны "Группы семи" (G7) включить вопрос гибридной войны и недавних кибератак на критическую инфраструктуру в Европе в повестку встречи министров иностранных дел, которая состоится на следующей неделе, а также согласовать совместный ответ на эти угрозы.