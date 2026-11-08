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Financial Times

В Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ

Киев • УНН

 • 1196 просмотра

8 ноября Украина отмечает День ДШВ ВСУ. Верные своему девизу "Всегда первые!", они первыми идут в бой и уничтожают врага на самых тяжелых участках фронта.

В Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ

8 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщает УНН.

Детали

Это праздник воинов, которые выполняют сложные боевые задачи, демонстрируют выдержку и профессионализм и защищают страну на наиболее ответственных направлениях.

Верные своему девизу "Всегда первые!", вы первыми идёте в бой и уничтожаете врага на самых тяжёлых участках фронта. Десантно-штурмовые войска — это элита, которая ежедневно напоминает оккупантам о неизбежности расплаты. Спасибо за вашу мужество, стальной характер, отвагу и преданность Украине

— говорится в поздравлении Группировки объединённых сил.

"Желаем крепкого здоровья и надёжных побратимов рядом! Пусть каждый выход на задание будет успешным. Надёжного тыла, Божьей защиты и Победы, наши славные маруновые береты!" — добавили в ГОС.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силами ДШВ были освобождены более 800 квадратных километров, а во время операции "Вивальди" было освобождено ещё более 200 квадратных километров.

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Вадим Хлюдзинский

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