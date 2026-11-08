8 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщает УНН.

Детали

Это праздник воинов, которые выполняют сложные боевые задачи, демонстрируют выдержку и профессионализм и защищают страну на наиболее ответственных направлениях.

Верные своему девизу "Всегда первые!", вы первыми идёте в бой и уничтожаете врага на самых тяжёлых участках фронта. Десантно-штурмовые войска — это элита, которая ежедневно напоминает оккупантам о неизбежности расплаты. Спасибо за вашу мужество, стальной характер, отвагу и преданность Украине — говорится в поздравлении Группировки объединённых сил.

"Желаем крепкого здоровья и надёжных побратимов рядом! Пусть каждый выход на задание будет успешным. Надёжного тыла, Божьей защиты и Победы, наши славные маруновые береты!" — добавили в ГОС.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силами ДШВ были освобождены более 800 квадратных километров, а во время операции "Вивальди" было освобождено ещё более 200 квадратных километров.

7-й корпус ДШВ уничтожил два "Града" под Гуляйполем и нарушил логистику оккупантов