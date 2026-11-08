В Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ
Киев • УНН
8 ноября Украина отмечает День ДШВ ВСУ. Верные своему девизу "Всегда первые!", они первыми идут в бой и уничтожают врага на самых тяжелых участках фронта.
8 ноября в Украине отмечают День Десантно-штурмовых войск ВСУ. Об этом сообщает УНН.
Детали
Это праздник воинов, которые выполняют сложные боевые задачи, демонстрируют выдержку и профессионализм и защищают страну на наиболее ответственных направлениях.
Верные своему девизу "Всегда первые!", вы первыми идёте в бой и уничтожаете врага на самых тяжёлых участках фронта. Десантно-штурмовые войска — это элита, которая ежедневно напоминает оккупантам о неизбежности расплаты. Спасибо за вашу мужество, стальной характер, отвагу и преданность Украине
"Желаем крепкого здоровья и надёжных побратимов рядом! Пусть каждый выход на задание будет успешным. Надёжного тыла, Божьей защиты и Победы, наши славные маруновые береты!" — добавили в ГОС.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силами ДШВ были освобождены более 800 квадратных километров, а во время операции "Вивальди" было освобождено ещё более 200 квадратных километров.
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