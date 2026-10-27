Українські військові повернули під контроль понад 1000 кв. км - Зеленський
Київ • УНН
Зеленський повідомив про звільнення понад 800 кв. км силами ДШВ і ще понад 200 кв. км під час операції "Вівальді".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за ДШВ звільнили понад 800 квадратних кілометрів, а під час операції "Вівальді" було звільнено ще понад 200 квадратних кілометрів, передає УНН.
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"Фактично є третя наша знакова операція в цьому році. Перша операція – ДШВ, дуже суттєва: більш ніж 800 квадратних кілометрів звільнили. Друга наша операція – це операція "Вівальді" на Донеччині, операція наша саме в тих районах, де у росіян було багато амбіцій, багато було у них планів і багато було штурмів. Більш ніж 200 кілометрів звільнили хлопці. Третя операція – "Велес" від "Хартії", яка посилює наші позиції і демонструє росіянам, що і під Купʼянськом у них немає результату, який їм визначило їхнє політичне керівництво", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що у цьому році позиції України на фронті залишаються найбільш сильними за довгий час цієї війни.
"Якби так само залишалась сильною і підтримка партнерів для України – зокрема, це стосується наших Patriot та інших засобів протиповітряної оборони, – то Україна була би в зовсім іншій позиції і дипломатично – в значно кращій позиції", - додав Зеленський.
Водночас Президент наголосив, що на жаль, є дуже суттєві обмеження в постачанні, і вони відкладені.
Нагадаємо
Сили оборони України просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських військ на Куп’янському напрямку.