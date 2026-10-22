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Financial Times

Звільнено 15 км підземними шляхами в тилу росіян: що відомо про операцію "Велес"

Київ • УНН

 • 1240 перегляди

На Куп’янському напрямку провели операцію "Велес" із просуванням під землею та ударами дронів. Понад 30 окупантів полонили, втрати рф перевищили 100.

Звільнено 15 км підземними шляхами в тилу росіян: що відомо про операцію "Велес"

Сили оборони України просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських військ на Куп’янському напрямку. Про деталі контрнаступальної операції "Велес" повідомила пресслужба 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", передає УНН.

Деталі

Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Таким чином, окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська. Результати операції: понад 30 окупантів узято в полон, втрати противника - понад 100

- йдеться в дописі.

Як зазначив командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський, росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил українських військ.

До операції долучилися 13-та бригада НГУ "Хартія", 23-й штурмовий полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія", Полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія", підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода росії" та російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем та інші підрозділи Сил оборони України.

Для проведення "Велеса" підготували бійців до роботи в замкненому просторі, облаштували підземний маршрут і застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення. Дії під землею й на поверхні скоординували з ударами безпілотників, зокрема через спільний координаційний центр із бригадою "Ахіллес"

 - йдеться в повідомленні корпусу.

Нагадаємо

Українські військові зупинили російський наступ на ключових ділянках фронту в Донецькій області та завдяки контратакам змусили окупантів відступити.

Євген Устименко

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