Звільнено 15 км підземними шляхами в тилу росіян: що відомо про операцію "Велес"
Київ • УНН
На Куп’янському напрямку провели операцію "Велес" із просуванням під землею та ударами дронів. Понад 30 окупантів полонили, втрати рф перевищили 100.
Сили оборони України просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських військ на Куп’янському напрямку. Про деталі контрнаступальної операції "Велес" повідомила пресслужба 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", передає УНН.
Деталі
Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Таким чином, окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська. Результати операції: понад 30 окупантів узято в полон, втрати противника - понад 100
Як зазначив командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський, росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил українських військ.
До операції долучилися 13-та бригада НГУ "Хартія", 23-й штурмовий полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія", Полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія", підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода росії" та російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем та інші підрозділи Сил оборони України.
Для проведення "Велеса" підготували бійців до роботи в замкненому просторі, облаштували підземний маршрут і застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення. Дії під землею й на поверхні скоординували з ударами безпілотників, зокрема через спільний координаційний центр із бригадою "Ахіллес"
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Українські військові зупинили російський наступ на ключових ділянках фронту в Донецькій області та завдяки контратакам змусили окупантів відступити.