Звільнено 15 км підземними шляхами в тилу росіян: що відомо про операцію "Велес"

Сили оборони України просунулися на понад 15 кілометрів підземними комунікаціями в тил російських військ на Куп’янському напрямку. Про деталі контрнаступальної операції "Велес" повідомила пресслужба 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія", передає УНН.

Угруповання під командуванням 2-го корпусу НГУ "Хартія" поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників. Таким чином, окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп’янська. Результати операції: понад 30 окупантів узято в полон, втрати противника - понад 100

Як зазначив командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський, росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил українських військ.

До операції долучилися 13-та бригада НГУ "Хартія", 23-й штурмовий полк "Р.У.Г" 2 Корпусу НГУ "Хартія", Полк безпілотних систем "Лава" 2-го корпусу НГУ "Хартія", підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода росії" та російський добровольчий корпус, 429-та окрема бригада безпілотних систем та інші підрозділи Сил оборони України.

Для проведення "Велеса" підготували бійців до роботи в замкненому просторі, облаштували підземний маршрут і застосували власні технологічні рішення для зв’язку, навігації та життєзабезпечення. Дії під землею й на поверхні скоординували з ударами безпілотників, зокрема через спільний координаційний центр із бригадою "Ахіллес"