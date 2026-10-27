Украинские военные вернули под контроль более 1000 кв. км — Зеленский
Киев • УНН
Зеленский сообщил об освобождении более 800 кв. км силами ДШВ и еще более 200 кв. км во время операции «Вивальди».
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что силами ДШВ было освобождено более 800 квадратных километров, а во время операции "Вивальди" было освобождено еще более 200 квадратных километров, передает УНН.
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"Фактически это уже третья наша знаковая операция в этом году. Первая операция — ДШВ, очень существенная: освободили более 800 квадратных километров. Вторая наша операция — это операция "Вивальди" в Донецкой области, наша операция именно в тех районах, где у россиян было много амбиций, много планов и много штурмов. Ребята освободили более 200 километров. Третья операция — "Велес" от "Хартии", которая усиливает наши позиции и демонстрирует россиянам, что и под Купянском у них нет результата, который им определило их политическое руководство", — сказал Зеленский.
Он отметил, что в этом году позиции Украины на фронте остаются наиболее сильными за долгое время этой войны.
"Если бы такой же сильной оставалась и поддержка партнеров для Украины — в частности, это касается наших Patriot и других средств противовоздушной обороны, — то Украина была бы в совершенно другой позиции и дипломатически — в значительно лучшей позиции", — добавил Зеленский.
В то же время Президент подчеркнул, что, к сожалению, существуют очень существенные ограничения в поставках, и они отложены.
Напомним
Силы обороны Украины продвинулись более чем на 15 километров по подземным коммуникациям в тыл российских войск на Купянском направлении.