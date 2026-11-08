В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ
Київ • УНН
8 листопада Україна відзначає День ДШВ ЗСУ. Вірні своєму гаслу "Завжди перші!" вони першими йдуть у бій і нищать ворога на найважчих ділянках фронту.
8 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це повідомляє УНН.
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Це свято воїнів, які виконують складні бойові завдання, демонструють витримку та професіоналізм і захищають країну на найвідповідальніших напрямках.
Вірні своєму гаслу "Завжди перші!" ви першими йдете в бій і нищите ворога на найважчих ділянках фронту. Десантно-штурмові війська - це еліта, яка щодня нагадує окупантам про невідворотність розплати. Дякуємо за вашу мужність, сталевий характер, відвагу та відданість Україні
"Бажаємо міцного здоров’я та надійних побратимів поруч! Нехай кожен вихід на завдання буде успішним. Надійного тилу, Божого захисту та Перемоги, наші славні марунові берети!" - додали в УОС.
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