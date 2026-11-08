8 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це повідомляє УНН.

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Це свято воїнів, які виконують складні бойові завдання, демонструють витримку та професіоналізм і захищають країну на найвідповідальніших напрямках.

Вірні своєму гаслу "Завжди перші!" ви першими йдете в бій і нищите ворога на найважчих ділянках фронту. Десантно-штурмові війська - це еліта, яка щодня нагадує окупантам про невідворотність розплати. Дякуємо за вашу мужність, сталевий характер, відвагу та відданість Україні - йдеться у привітанні Угруповання об'єднаних сил.

"Бажаємо міцного здоров’я та надійних побратимів поруч! Нехай кожен вихід на завдання буде успішним. Надійного тилу, Божого захисту та Перемоги, наші славні марунові берети!" - додали в УОС.

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