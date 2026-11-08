В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ

$45.4451.04
ukenru
05:20 • 5856 перегляди
Ердоган і Трамп обговорили дипломатичні зусилля для припинення війни в Україні
7 листопада, 23:19 • 27498 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
7 листопада, 22:21 • 28759 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
7 листопада, 20:29 • 39850 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
7 листопада, 19:23 • 33026 перегляди
Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
7 листопада, 18:53 • 26382 перегляди
Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці
7 листопада, 17:38 • 25755 перегляди
8 листопада ще один день із графіками - скільки українцям доведеться сидіти без світла
7 листопада, 16:44 • 17568 перегляди
Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця
7 листопада, 16:30 • 21048 перегляди
рф планує перевести незаконно утримуваного співробітника ОБСЄ до Сибіру - як відреагував офіційний Київ
7 листопада, 15:56 • 21432 перегляди
Чому зі світлом знову проблеми та скільки це може тривати - у ДТЕК дали роз'яснення
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 19076 перегляди
Вечірня атака ворога на Одесу забрала життя людиниPhoto7 листопада, 21:15 • 3536 перегляди
Понад 60 тисяч споживачів у Дніпрі залишилися без світла після атак рф7 листопада, 21:52 • 4930 перегляди
На Житомирщині після атаки рф закликали до суворого світломаскування00:47 • 11810 перегляди
Німеччина більше не може постачати Україні системи Patriot і ракети до них - Пісторіус01:18 • 9226 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 50093 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 72175 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 53942 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 77496 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 77504 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Дональд Туск
Кароль Навроцький
Музикант
Актуальні місця
Україна
Польща
Краків
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину7 листопада, 20:10 • 19171 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 22898 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 29887 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 32340 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 30314 перегляди
Актуальне
The Guardian
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
Техніка
Financial Times

В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ

Київ • УНН

 • 288 перегляди

8 листопада Україна відзначає День ДШВ ЗСУ. Вірні своєму гаслу "Завжди перші!" вони першими йдуть у бій і нищать ворога на найважчих ділянках фронту.

В Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ

8 листопада в Україні відзначають День Десантно-штурмових військ ЗСУ. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Це свято воїнів, які виконують складні бойові завдання, демонструють витримку та професіоналізм і захищають країну на найвідповідальніших напрямках.

Вірні своєму гаслу "Завжди перші!" ви першими йдете в бій і нищите ворога на найважчих ділянках фронту. Десантно-штурмові війська - це еліта, яка щодня нагадує окупантам про невідворотність розплати. Дякуємо за вашу мужність, сталевий характер, відвагу та відданість Україні

- йдеться у привітанні Угруповання об'єднаних сил.

"Бажаємо міцного здоров’я та надійних побратимів поруч! Нехай кожен вихід на завдання буде успішним. Надійного тилу, Божого захисту та Перемоги, наші славні марунові берети!" - додали в УОС.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що за ДШВ звільнили понад 800 квадратних кілометрів, а під час операції "Вівальді" було звільнено ще понад 200 квадратних кілометрів.

7 корпус ДШВ знищив два "Гради" під Гуляйполем та порушив логістику окупантів17.09.26, 14:54 • 3798 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоВійна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Україна