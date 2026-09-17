7 корпус ДШВ знищив два "Гради" під Гуляйполем та порушив логістику окупантів

Українські військові знищили дві ворожі реактивні системи залпового вогню "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи у Запорізькій області. Про це повідомляє 7-й корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ, пише УНН.

Успішну операцію провели оператори 237-го батальйону безпілотних систем 7-го корпусу ДШВ. Вони відстежили та уразили два БМ-21 "Град" на трасі Гуляйполе-Пологи.

На Гуляйпільському напрямку цю трасу, яка близько 15 км від лінії бойового зіткнення, ворог намагається використовувати як логістичну артерію - для підвезення особового складу, а також переміщення військової техніки