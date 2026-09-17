7-й корпус ДШВ уничтожил два "Града" под Гуляйполем и нарушил логистику оккупантов

Украинские военнослужащие уничтожили две вражеские реактивные системы залпового огня "Град" на трассе Гуляйполе — Пологи в Запорожской области. Об этом сообщает 7-й корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ, пишет УНН.

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Успешную операцию провели операторы 237-го батальона беспилотных систем 7-го корпуса ДШВ. Они отследили и поразили два БМ-21 "Град" на трассе Гуляйполе — Пологи.

На Гуляйпольском направлении эту трассу, которая находится примерно в 15 км от линии боевого соприкосновения, враг пытается использовать как логистическую артерию — для подвоза личного состава, а также перемещения военной техники — рассказали военные.

Один из "Градов" бойцы ликвидировали непосредственно на окраинах Гуляйполя, когда тот работал "с колёс". Другую артиллерийскую систему уничтожили во время её движения по автодороге в сторону города.

"Передвижение врага здесь — уже опасное. Нарушение логистики усложняет наступательные действия противника на Гуляйпольском направлении", — заявили в 7-м корпусе ДШВ.

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