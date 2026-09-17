Зеленский заявил о поражении ярославского НПЗ и шести бортов на аэродроме в ростове

Президент Владимир Зеленский заявил, что этой ночью в ходе совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР был поражён ярославский НПЗ, один самолёт Ан-12, два Ан-26 и три вертолёта в ростове. Об этом он сообщил в Telegram, пишет УНН.

Спасибо нашим воинам, которые ежедневно делают войну ощутимой для России. Этой ночью благодаря совместной операции СБУ, СБС, ГУР и СВР был нанесён удар по ярославскому НПЗ. Служба безопасности также точно отработала по военному аэродрому в ростове — подтверждено поражение самолёта Ан-12, двух Ан-26 и ещё трёх вертолётов. Есть хорошие результаты и в Чёрном море

Он отметил, что Украина отвечает на агрессию. "россия должна выбрать мир", — подчеркнул Президент.

В Ярославле после атаки дронов горит один из крупнейших НПЗ России — OSINT