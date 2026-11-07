Финдиректор Binance покидает биржу на фоне рекордной кражи криптовалюты — кто его заменит

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Финансовый директор Binance Кайзер Нг покидает компанию, чтобы заняться другим проектом. Об этом сообщила крупнейшая в мире криптовалютная биржа — через несколько дней после того, как хакеры украли с платформы 6,3 миллиарда долларов, совершив рекордную кражу, передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Кайзер Нг решил начать новое дело после более чем пяти лет работы в Binance. Процесс передачи дел продолжался в течение последних шести месяцев", — заявила в субботу соруководительница Binance И Хэ.

Должность финансового директора (CFO) займет Джастин Ек — опытный финансовый руководитель, который до этого работал вице-президентом по финансам в компании Airwallex.

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Издание отмечает, что это объявление появилось чуть более чем через неделю после того, как в Binance сообщили о краже криптовалюты в результате сложной хакерской атаки. Она началась еще за несколько месяцев до этого со взлома компьютеров нескольких сотрудников.

В Binance заявили, что инцидент, произошедший 29 октября, был вызван вредоносным программным обеспечением, скрытым в загружаемых файлах, а также фальшивыми предложениями работы, направленными на инженеров. Компания пообещала полностью возместить ущерб пострадавшим клиентам.

ФБР возложило ответственность за кражу на северокорейскую хакерскую группировку; Пхеньян отверг эти обвинения.

Согласно профилю в LinkedIn, Кайзер Нг занимал должность финансового директора Binance с января 2022 года, а до этого работал в конкурирующей криптовалютной бирже Kraken.