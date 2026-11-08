Львов получил 200 тысяч луковиц тюльпанов из Нидерландов

Во Львов из Нидерландов доставили 200 тысяч луковиц тюльпанов, часть из 16 сортов этих цветов будет представлена в городе впервые. Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.

Детали

Там уточнили, что это уже пятая такая подарочная поставка от нидерландских фермеров.

Наши садовники хорошо ухаживают за цветами, и это нравится иностранным партнёрам. Именно поэтому они снова и снова дарят городу новые луковицы. В следующем году, если добавить эти 200 тысяч, во Львове будет цвести около 500 тысяч тюльпанов - рассказала и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Галина Микитчак.

Отмечается, что на этот раз город получил новые и уникальные сорта цветов. Это белые, розовые, фиолетовые тюльпаны, пионовидные сорта и тому подобное.

В горсовете уточнили, что луковицы распределят между районами города, парками, школами, больницами и социальными центрами, а также общинами Львовской агломерации. Для этого управление экологии подготовило общую таблицу потребностей, согласно которой вместе с руководителями соответствующих учреждений будут определять, сколько луковиц и каких цветов необходимо для каждой локации.

Напомним

В апреле во Львове расцвели почти 200 тысяч тюльпанов. Всего - более 30 сортов цветов, которые городу подарили Нидерланды.

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