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Financial Times

Львов получил 200 тысяч луковиц тюльпанов из Нидерландов

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Нидерландские фермеры подарили Львову 200 тысяч луковиц 16 сортов тюльпанов. Их высадят в районах, парках и социальных учреждениях.

Львов получил 200 тысяч луковиц тюльпанов из Нидерландов

Во Львов из Нидерландов доставили 200 тысяч луковиц тюльпанов, часть из 16 сортов этих цветов будет представлена в городе впервые. Об этом сообщает Львовский городской совет, информирует УНН.

Детали

Там уточнили, что это уже пятая такая подарочная поставка от нидерландских фермеров.

Наши садовники хорошо ухаживают за цветами, и это нравится иностранным партнёрам. Именно поэтому они снова и снова дарят городу новые луковицы. В следующем году, если добавить эти 200 тысяч, во Львове будет цвести около 500 тысяч тюльпанов

- рассказала и. о. начальника управления экологии и природных ресурсов Львовского городского совета Галина Микитчак.

Отмечается, что на этот раз город получил новые и уникальные сорта цветов. Это белые, розовые, фиолетовые тюльпаны, пионовидные сорта и тому подобное.

В горсовете уточнили, что луковицы распределят между районами города, парками, школами, больницами и социальными центрами, а также общинами Львовской агломерации. Для этого управление экологии подготовило общую таблицу потребностей, согласно которой вместе с руководителями соответствующих учреждений будут определять, сколько луковиц и каких цветов необходимо для каждой локации.

Напомним

В апреле во Львове расцвели почти 200 тысяч тюльпанов. Всего - более 30 сортов цветов, которые городу подарили Нидерланды.

Во Львове откроют инсталляцию "Колонны памяти" в честь погибших Героев21.08.26, 16:32 • 7654 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКультура
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Нидерланды
Львов