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Financial Times

Львів отримав 200 тисяч цибулин тюльпанів із Нідерландів

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Нідерландські фермери подарували Львову 200 тисяч цибулин 16 сортів тюльпанів. Їх висадять у районах, парках і соцзакладах.

Львів отримав 200 тисяч цибулин тюльпанів із Нідерландів

До Львова з Нідерландів доставили 200 тисяч цибулин тюльпанів, частина із 16 сортів цих квітів буде представлена у місті вперше. Про це повідомляє Львівська міська рада, інформує УНН.

Деталі

Там уточнили, що це вже п’ята така подарункова поставка від нідерландських фермерів.

Наші садівники добре доглядають за квітами, і це подобається іноземним партнерам. Саме тому вони знову і знову дарують місту нові цибулини. Наступного року, якщо додати ці 200 тисяч, у Львові цвістиме близько 500 тисяч тюльпанів

- розповіла в. о. начальника управління екології та природних ресурсів Львівської міськради Галина Микітчак.

Зазначається, що цього разу місто отримало нові й унікальні сорти квітів. Це білі, рожеві, фіолетові тюльпани, піоноподібні сорти тощо.

У міськраді уточнили, що цибулини розподілять між районами міста, парками, школами, лікарнями та соціальними центрами, а також громадами Львівської агломерації. Для цього управління екології підготувало загальну таблицю потреб, за якою разом із керівниками відповідних установ визначатимуть, скільки цибулин і яких кольорів потрібно для кожної локації.

Нагадаємо

У квітні у Львові розквітли майже 200 тисяч тюльпанів. Загалом - понад 30 сортів квітів, які місту подарували Нідерланди.

У Львові відкриють інсталяцію "Колони пам’яті" на честь загиблих Героїв21.08.26, 16:32 • 7654 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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Школа
Нідерланди
Львів