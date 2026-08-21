Во Львове откроют инсталляцию "Колонны памяти" в честь погибших Героев

На площади Ангелов во Львове откроют инсталляцию в честь погибших Героев, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.

Детали

Накануне Дня независимости в центре Львова появится инсталляция «Колонны памяти» авторства Василия Одреховского. Ее установят на площади Ангелов возле Гарнизонного храма, чтобы почтить память военных.

Официальное открытие — в это воскресенье, в 20:00.

Инсталляция является временной и мобильной — ее будут перемещать в разные локации Львова, расширяя пространство памяти и взаимодействия.

"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляцию