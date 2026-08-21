Во Львове откроют инсталляцию "Колонны памяти" в честь погибших Героев
Киев • УНН
На площади Ангелов возле Гарнизонного храма установят инсталляцию Василия Одреховского. Открытие состоится в воскресенье в 20:00.
На площади Ангелов во Львове откроют инсталляцию в честь погибших Героев, передает УНН со ссылкой на Львовский городской совет.
Детали
Накануне Дня независимости в центре Львова появится инсталляция «Колонны памяти» авторства Василия Одреховского. Ее установят на площади Ангелов возле Гарнизонного храма, чтобы почтить память военных.
Официальное открытие — в это воскресенье, в 20:00.
Инсталляция является временной и мобильной — ее будут перемещать в разные локации Львова, расширяя пространство памяти и взаимодействия.
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