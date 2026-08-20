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"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляцию

Киев • УНН

 • 10346 просмотра

В Киеве стартовал арт-проект «Будущее помнит» ко Дню независимости. Световую инсталляцию будут показывать 21 августа — 1 сентября.

"Будущее помнит": в столице на монументе «Родина-мать» запустили арт-инсталляцию

В Киеве стартовал арт-проект "Будущее помнит". Каждый вечер на скульптуре "Родина-мать" до 1 сентября можно будет увидеть световое шоу, передает УНН.

Подробности

"БУДУЩЕЕ ПОМНИТ" — аудиовизуальная арт-инсталляция о созидании будущего, которое обретает силу через осознание прошлого и связь с собственными корнями.

Инсталляция создана ко Дню независимости и раскрывает тему взаимосвязи прошлого и будущего. Идея развивается в трех частях — Прошлое, Трансформация, Будущее, — каждая со своим визуальным языком: корни и орнаменты древних культур, вода и металл как образы очищения и стойкости, созвездия и флаг как символы общего движения вперед. Будущее не возникает из пустоты. Оно формируется выбором сегодня, а способность двигаться вперед — пониманием того, откуда мы пришли. Осознанное прошлое становится не бременем, а точкой опоры: источником силы, идентичности и стойкости. Монумент предстает образом этой связи — основой, с которой начинаются движение и рост 

- говорится в сообщении.

Визуальный ряд инсталляции построен на авторской 3D-графике, спроектированной специально под форму, пропорции и масштаб монумента — каждый элемент анимации точно привязан к архитектуре скульптуры. Проекционное маппинг-решение позволяет "оживить" статичную поверхность: превратить бронзу в воду, металл, кристалл или созвездие, сохраняя узнаваемый силуэт Родины-матери. Визуальный ряд синхронизирован с оригинальной музыкальной композицией, написанной специально под драматургию инсталляции, — звук и изображение развиваются как единый рассказ. 

Инсталляция будет работать каждый вечер с 21/08 по 01/09 с 21:00 до 23:00. 

Антонина Туманова

ОбществоКультура