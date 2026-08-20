"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяцію
Київ • УНН
У Києві стартував артпроєкт «Майбутнє памʼятає» до Дня Незалежності. Світлову інсталяцію показуватимуть 21 серпня – 1 вересня.
У Києві стартував артпроєкт "Майбутнє памʼятає". Щовечора на скульптурі "Батьківщина-Мати" до 1 вересня можна буде побачити світлове шоу, передає УНН.
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"МАЙБУТНЄ ПАМ’ЯТАЄ" — аудіовізуальна арт-інсталяція про творення майбутнього, яке набуває сили через усвідомлення минулого та зв’язок із власним корінням.
Інсталяція створена до Дня Незалежності і розкриває тему взаємозв'язку минулого і майбутнього. Ідея розгортається у трьох частинах — Минуле, Трансформація, Майбутнє, — кожна з власною візуальною мовою: коріння та орнаменти давніх культур, вода і метал як образи очищення і стійкості, сузір'я та прапор як символи спільного руху вперед. Майбутнє не виникає з порожнечі. Воно формується вибором сьогодні, а здатність рухатися вперед — розумінням того, звідки ми прийшли. Усвідомлене минуле стає не тягарем, а точкою опори: джерелом сили, ідентичності та стійкості. Монумент постає образом цього зв'язку — основою, з якої починається рух і зростання
Візуальний ряд інсталяції побудований на авторській 3D-графіці, спроєктованій спеціально під форму, пропорції та масштаб монумента — кожен елемент анімації точно прив'язаний до архітектури скульптури. Проєкційне мапінг-рішення дозволяє "оживити" статичну поверхню: перетворити бронзу на воду, метал, кристал чи сузір'я, зберігаючи впізнаваний силует Батьківщини-Матері. Візуальний ряд синхронізований з оригінальною музичною композицією, написаною спеціально під драматургію інсталяції — звук і зображення розвиваються як єдина розповідь.
Інсталяція працюватиме кожен вечір з 21/08 по 01/09 з 21:00 по 23:00.