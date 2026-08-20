"Майбутнє пам’ятає": у столиці на "Батьківщині-Матері" запустили арт-інсталяцію

У Києві стартував артпроєкт "Майбутнє памʼятає". Щовечора на скульптурі "Батьківщина-Мати" до 1 вересня можна буде побачити світлове шоу, передає УНН.

"МАЙБУТНЄ ПАМ’ЯТАЄ" — аудіовізуальна арт-інсталяція про творення майбутнього, яке набуває сили через усвідомлення минулого та зв’язок із власним корінням.

Інсталяція створена до Дня Незалежності і розкриває тему взаємозв'язку минулого і майбутнього. Ідея розгортається у трьох частинах — Минуле, Трансформація, Майбутнє, — кожна з власною візуальною мовою: коріння та орнаменти давніх культур, вода і метал як образи очищення і стійкості, сузір'я та прапор як символи спільного руху вперед. Майбутнє не виникає з порожнечі. Воно формується вибором сьогодні, а здатність рухатися вперед — розумінням того, звідки ми прийшли. Усвідомлене минуле стає не тягарем, а точкою опори: джерелом сили, ідентичності та стійкості. Монумент постає образом цього зв'язку — основою, з якої починається рух і зростання