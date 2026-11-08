россияне расширяют военную базу на территории Roshen в Мариуполе - Андрющенко
Киев • УНН
Оккупанты расширяют базу среди гражданской застройки Мариуполя на территории бывших Roshen и ТЦ. Там размещают подразделения БПЛА.
российские войска расширяют свою базу на территории бывшей кондитерской фабрики Roshen и торгового центра в оккупированном Мариуполе Донецкой области. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает УНН.
Детали
Начиналось все с небольшого пункта отдыха. Теперь, по нашим наблюдениям, объект превращается в базу постоянной дислокации прямо среди гражданской застройки города. По имеющейся информации, здесь преимущественно размещаются подразделения, связанные с обслуживанием БПЛА и противодействием дронам
Также Андрющенко отметил, что россияне в очередной раз используют гражданскую инфраструктуру для военных нужд, создавая дополнительную угрозу жителям окрестных кварталов.
Мариупольцы имеют полное право требовать вывода военных из жилых районов. И именно оккупанты будут нести ответственность за последствия своего решения разместить военных среди гражданского населения
Напомним
российские войска нанесли 47 авиаударов, сбросили 152 управляемые авиабомбы и применили 5405 дронов-камикадзе.