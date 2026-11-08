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росіяни розширюють військову базу на території Roshen у Маріуполі - Андрющенко

Київ • УНН

 • 84 перегляди

Окупанти розширюють базу серед цивільної забудови Маріуполя на території колишніх Roshen і ТЦ. Там розміщують підрозділи БПЛА.

росіяни розширюють військову базу на території Roshen у Маріуполі - Андрющенко

російські війська розширюють свою базу на території колишньої кондитерської фабрики Roshen та торговельного центру в окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.

Деталі

Починалося все з невеликого пункту перепочинку. Тепер, за нашими спостереженнями, об'єкт перетворюється на базу постійної дислокації просто серед цивільної забудови міста. За наявною інформацією, тут переважно розміщуються підрозділи, пов'язані з обслуговуванням БПЛА та протидією дронам

- йдеться в повідомленні.

Також Андрющенко зазначив, що росіяни вкотре використовують цивільну інфраструктуру для військових потреб, створюючи додаткову загрозу мешканцям навколишніх кварталів.

Маріупольці мають повне право вимагати виведення військових із житлових районів. І саме окупанти нестимуть відповідальність за наслідки свого рішення розмістити військових серед цивільного населення

- резюмував він.

Нагадаємо

російські війська завдали 47 авіаударів, скинули 152 керовані авіабомби та застосували 5405 дронів-камікадзе.

Євген Устименко

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