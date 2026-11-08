росіяни розширюють військову базу на території Roshen у Маріуполі - Андрющенко
Київ • УНН
Окупанти розширюють базу серед цивільної забудови Маріуполя на території колишніх Roshen і ТЦ. Там розміщують підрозділи БПЛА.
російські війська розширюють свою базу на території колишньої кондитерської фабрики Roshen та торговельного центру в окупованому Маріуполі Донецької області. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає УНН.
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Починалося все з невеликого пункту перепочинку. Тепер, за нашими спостереженнями, об'єкт перетворюється на базу постійної дислокації просто серед цивільної забудови міста. За наявною інформацією, тут переважно розміщуються підрозділи, пов'язані з обслуговуванням БПЛА та протидією дронам
Також Андрющенко зазначив, що росіяни вкотре використовують цивільну інфраструктуру для військових потреб, створюючи додаткову загрозу мешканцям навколишніх кварталів.
Маріупольці мають повне право вимагати виведення військових із житлових районів. І саме окупанти нестимуть відповідальність за наслідки свого рішення розмістити військових серед цивільного населення
Нагадаємо
російські війська завдали 47 авіаударів, скинули 152 керовані авіабомби та застосували 5405 дронів-камікадзе.