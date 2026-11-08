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Financial Times
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Демократы в США готовят для Украины пакет помощи на $15 млрд — FT

Киев • УНН

 • 536 просмотра

Демократы планируют усилить поддержку Украины после установления контроля над Конгрессом. Пакет может включать энергетическую помощь, ПВО и санкции против рф.

Демократы в США готовят для Украины пакет помощи на $15 млрд — FT

Демократы в Конгрессе США готовят пакет помощи Украине на 15 миллиардов долларов. Об этом сообщает Financial Times, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что когда демократы возьмут под контроль обе палаты Конгресса, они планируют использовать свои полномочия, чтобы усилить поддержку Украины и ввести дополнительные санкции против российской экономики.

По словам одного из собеседников издания, одним из главных приоритетов демократов станет энергетическая помощь Украине. Кроме того, средства хотят направить на поддержку украинской ПВО.

В то же время СМИ указывает, что пакет помощи Украине в настоящее время находится на стадии обсуждения.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США согласно предыдущим договорённостям, однако шансы на получение помощи могут возрасти после прошедших выборов в США.

Трамп вновь заявил, что США ничего не получили за 350 миллиардов долларов помощи Украине28.10.26, 05:55 • 10504 просмотра

Вадим Хлюдзинский

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