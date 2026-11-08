Демократи у США готують для України пакет допомоги на $15 млрд - FT

Демократи у Конгресі США готують пакет допомоги Україні на 15 мільярдів доларів. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

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Зазначається, що коли демократи візьмуть контроль над обома палатами Конгресу, вони планують використати свої повноваження, щоб посилити підтримку України та запровадити додаткові санкції проти російської економіки.

За словами одного зі співрозмовників видання, одним із головних пріоритетів демократів стане енергетична допомога Україні. Крім того, кошти хочуть спрямувати на підтримку української ППО.

Водночас ЗМІ вказує, що пакет допомоги Україні наразі перебуває на стадії обговорення.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги від США за попередніми домовленостями, проте шанси на отримання допомоги можуть зрости після проведених виборів у США.

Трамп знову заявив, що США нічого не отримали за 350 мільярдів доларів допомоги Україні