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Financial Times
Tesla Cybertruck

Демократи у США готують для України пакет допомоги на $15 млрд - FT

Київ • УНН

 • 298 перегляди

Демократи планують посилити підтримку України після здобуття контролю над Конгресом. Пакет може включати енергетичну допомогу, ППО та санкції проти рф.

Демократи у США готують для України пакет допомоги на $15 млрд - FT

Демократи у Конгресі США готують пакет допомоги Україні на 15 мільярдів доларів. Про це повідомляє Financial Times, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що коли демократи візьмуть контроль над обома палатами Конгресу, вони планують використати свої повноваження, щоб посилити підтримку України та запровадити додаткові санкції проти російської економіки.

За словами одного зі співрозмовників видання, одним із головних пріоритетів демократів стане енергетична допомога Україні. Крім того, кошти хочуть спрямувати на підтримку української ППО.

Водночас ЗМІ вказує, що пакет допомоги Україні наразі перебуває на стадії обговорення.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги від США за попередніми домовленостями, проте шанси на отримання допомоги можуть зрости після проведених виборів у США.

Трамп знову заявив, що США нічого не отримали за 350 мільярдів доларів допомоги Україні28.10.26, 05:55 • 10504 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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