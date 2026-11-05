Україна не отримала 16 млрд доларів від США за попередніми домовленостями - Зеленський
Київ • УНН
Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги США за попередніми домовленостями. Зеленський очікує нових шансів після виборів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала 16 млрд доларів допомоги від США за попередніми домовленостями, проте шанси на отримання допомоги можуть зрости після проведених виборів у США. Про це Зеленський сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.
Україні треба рухатись до нової політичної інфраструктури в США. Рухатись треба швидко. Об’єднувати ту двопартійну підтримку, яка в нас є. Розуміючи перерозподіл сил, треба правильно побудувати діалог. Зараз в нас можуть зрости шанси на отримання додаткової допомоги від США
Він зазначив, що в України немає іншого виходу, крім як посилювати себе, як мінімум допоки йде війна.
І тому треба працювати над пакетом від США. Треба піднімати питання про те, що з минулих домовленостей і рішень 16 мільярдів були зупинені й не надані Україні. Ми вдячні за все, що було дано, але як мінімум за ці гроші Україна повинна боротися
Нагадаємо
Вперше з часів проміжних виборів у США Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу демократів та її потенційний вплив на агресивну війну росії проти України. В інтерв'ю для ZDF Глава держави висловив сподівання на більшу підтримку України, що може стати чимось "позитивним, що вплине на путіна".