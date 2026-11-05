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Украина не получила 16 млрд долларов от США по предварительным договорённостям — Зеленский

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США по предварительным договорённостям. Зеленский ожидает новых возможностей после выборов.

Украина не получила 16 млрд долларов от США по предварительным договорённостям — Зеленский
Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США согласно предыдущим договорённостям, однако шансы на получение помощи могут возрасти после состоявшихся выборов в США. Об этом Зеленский сказал в эфире телемарафона, передаёт УНН

Украине нужно двигаться к новой политической инфраструктуре в США. Двигаться нужно быстро. Объединять ту двухпартийную поддержку, которая у нас есть. Понимая перераспределение сил, нужно правильно выстроить диалог. Сейчас у нас могут возрасти шансы на получение дополнительной помощи от США 

- сказал Зеленский. 

Он отметил, что у Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя, как минимум пока идёт война. 

И поэтому нужно работать над пакетом помощи от США. Нужно поднимать вопрос о том, что из прошлых договорённостей и решений 16 миллиардов были остановлены и не предоставлены Украине. Мы благодарны за всё, что было предоставлено, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться 

- добавил Зеленский. 

Напомним 

Впервые со времён промежуточных выборов в США президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу демократов и её потенциальное влияние на агрессивную войну России против Украины. В интервью для ZDF глава государства выразил надежду на большую поддержку Украины, что может стать чем-то "позитивным, что повлияет на Путина".

Павел Башинский

ЭкономикаПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина