Украина не получила 16 млрд долларов от США по предварительным договорённостям — Зеленский
Киев • УНН
Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США по предварительным договорённостям. Зеленский ожидает новых возможностей после выборов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не получила 16 млрд долларов помощи от США согласно предыдущим договорённостям, однако шансы на получение помощи могут возрасти после состоявшихся выборов в США. Об этом Зеленский сказал в эфире телемарафона, передаёт УНН.
Украине нужно двигаться к новой политической инфраструктуре в США. Двигаться нужно быстро. Объединять ту двухпартийную поддержку, которая у нас есть. Понимая перераспределение сил, нужно правильно выстроить диалог. Сейчас у нас могут возрасти шансы на получение дополнительной помощи от США
Он отметил, что у Украины нет другого выхода, кроме как усиливать себя, как минимум пока идёт война.
И поэтому нужно работать над пакетом помощи от США. Нужно поднимать вопрос о том, что из прошлых договорённостей и решений 16 миллиардов были остановлены и не предоставлены Украине. Мы благодарны за всё, что было предоставлено, но как минимум за эти деньги Украина должна бороться
Напомним
Впервые со времён промежуточных выборов в США президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу демократов и её потенциальное влияние на агрессивную войну России против Украины. В интервью для ZDF глава государства выразил надежду на большую поддержку Украины, что может стать чем-то "позитивным, что повлияет на Путина".