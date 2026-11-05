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The Guardian
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Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США

Київ • УНН

 • 312 перегляди

Зеленський подякував демократам і республіканцям за підтримку України. Він сподівається на посилення фінансової та військової допомоги з боку США.

Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США

Вперше з часів проміжних виборів у США Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу демократів та її потенційний вплив на агресивну війну росії проти України. В інтерв'ю для ZDF Глава держави висловив сподівання на більшу підтримку України, що може стати чимось "позитивним, що вплине на путіна", пише УНН.

Деталі

На запитання, що означає перемога демократів для України, Зеленський відповів: "Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про надання допомоги Україні. Вони говорять про відновлення зв'язку між США та Європою. [...] Тому є надія, що буде баланс сил і що ми отримаємо більше підтримки".

У цьому контексті Зеленський також сподівається: "Якщо Конгрес зараз говорить про сильну фінансову підтримку чи військову допомогу, як це робить і демонструє сьогодні Європа, то це буде щось позитивне, що вплине на путіна".

Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters05.11.26, 00:45 • 22219 переглядiв

Юлія Шрамко

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