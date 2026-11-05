Зеленський вперше прокоментував результати виборів у США

Вперше з часів проміжних виборів у США Президент України Володимир Зеленський прокоментував перемогу демократів та її потенційний вплив на агресивну війну росії проти України. В інтерв'ю для ZDF Глава держави висловив сподівання на більшу підтримку України, що може стати чимось "позитивним, що вплине на путіна", пише УНН.

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На запитання, що означає перемога демократів для України, Зеленський відповів: "Я також вдячний республіканцям, але демократи дуже чітко говорять про підтримку України, про надання допомоги Україні. Вони говорять про відновлення зв'язку між США та Європою. [...] Тому є надія, що буде баланс сил і що ми отримаємо більше підтримки".

У цьому контексті Зеленський також сподівається: "Якщо Конгрес зараз говорить про сильну фінансову підтримку чи військову допомогу, як це робить і демонструє сьогодні Європа, то це буде щось позитивне, що вплине на путіна".

Демократи в Конгресі можуть схвалити нову допомогу Україні і подолати вето Трампа - Reuters