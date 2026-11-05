Зеленский впервые прокомментировал результаты выборов в США

Впервые со времени промежуточных выборов в США Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал победу демократов и её потенциальное влияние на агрессивную войну россии против Украины. В интервью для ZDF Глава государства выразил надежду на большую поддержку Украины, что может стать чем-то "позитивным, что повлияет на путина", пишет УНН.

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На вопрос, что означает победа демократов для Украины, Зеленский ответил: "Я также благодарен республиканцам, но демократы очень чётко говорят о поддержке Украины, о предоставлении помощи Украине. Они говорят о восстановлении связи между США и Европой. [...] Поэтому есть надежда, что будет баланс сил и что мы получим больше поддержки".

В этом контексте Зеленский также надеется: "Если Конгресс сейчас говорит о сильной финансовой поддержке или военной помощи, как это делает и демонстрирует сегодня Европа, то это будет чем-то позитивным, что повлияет на путина".

Демократы в Конгрессе могут одобрить новую помощь Украине и преодолеть вето Трампа — Reuters