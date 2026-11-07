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В Хмельницкой области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, 10 человек в больнице

Киев • УНН

 • 636 просмотра

Возле Копачёвки столкнулись Volkswagen и Mercedes-Benz Sprinter. В больницу доставили 10 человек, данные о травмах уточняются.

В Хмельницкой области легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, 10 человек в больнице

В Хмельницкой области произошло ДТП с участием пассажирского микроавтобуса, известно о 10 пострадавших, передает УНН со ссылкой на полицию Хмельницкой области.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло сегодня, 7 ноября, около 11:25 на автодороге возле села Копачёвка Волочисской территориальной общины.

По предварительной информации, произошло столкновение между автомобилем "Volkswagen" под управлением 54-летнего мужчины и пассажирским микроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter", за рулём которого находился 46-летний водитель.

В микроавтобусе находились 9 человек, в том числе двое водителей. Всех их, а также водителя автомобиля "Volkswagen", доставили в медицинское учреждение для обследования. В настоящее время информация о количестве пострадавших и характере полученных ими телесных повреждений уточняется.

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Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная полиция Украины
Хмельницкая область
Volkswagen