На Хмельниччині легковик зіштовхнувся із мікроавтобусом, 10 людей у лікарні

У Хмельницькій області сталась ДТП за участі пасажирського мікроавтобуса, відомо про 10 постраждалих, передає УНН із посиланням на поліцію Хмельницької області.

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За даними правоохоронців, ДТП сталася сьогодні, 7 листопада, близько 11:25 години на автодорозі поблизу села Копачівка Волочиської тергромади.

За попередньою інформацією, відбулося зіткнення між автомобілем "Volkswagen" під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирським мікроавтобусом "Mercedes-Benz Sprinter", за кермом якого перебував 46-річний водій.

У мікроавтобусі перебували 9 осіб, зокрема двоє водіїв. Усіх їх, а також водія автомобіля "Volkswagen", доставили до медичного закладу для обстеження. Наразі інформація про кількість травмованих та характер отриманих ними тілесних ушкоджень уточнюється.

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