Какие страны имеют наибольшие запасы золота: инфографика

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США лидирует в мире по запасам золота с 8133,5 тонн, за ними следует Германия с 3351,5 тонн. Украина занимает 61 место с резервом в 27,4 тонны, а общий мировой объем золота составляет 36118,2 тонны.

Соединенные штаты и Германия являются лидерами по золотым резервам. Об этом свидетельствует отчет Всемирного золотого совета, пишет УНН.

Возглавляют рейтинг Соединенные штаты с запасом 8 133,5 тонн, далее следует Германия - 3 351,5 тонн, МВФ - 2 814,0 тонн, Италия - 2 451,8 и Франция с запасами на уровне 2 436,9 тонн.

В первую 20 также вошли рф, Китай, Швейцария, Индия и Япония, Нидерланды, Турция, Европейский центральный банк, Тайвань, Польша, Португалия, Узбекистан, Саудовская Аравия, Великобритания и Казахстан. Украину в этом перечне поместили на 61 позиции с запасом золота в 27,4 тонны. Замыкает перечень из ста стран и финансовых учреждений Босния и Герцеговина - 1,5 тонны. 

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В целом мировой общий объем золота оценивается в 36 118,2 тонны, однако он включает не только запасы тех ста стран и организаций, вошедших в октябрьский отчет, но и те записи, принадлежащие странам, которые не вошли в первую сотню и тем, которые не публикуют информацию о своих резервах.

Следует также добавить, что несмотря на то, что отчет обнародован в октябре, фактически он отражает информацию за август этого года. Формируется отчет на основании международной финансовой статистики МВФ и других соответствующих источников. Также, как уже указывалось, не все страны публикуют информацию о своих золотых резервах.

Напомним

Контрабанда золота из Африки стремительно возросла за последнее десятилетие, при этом большая часть незаконно вывезенного драгоценного металла экспортируется в ОАЭ. 

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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