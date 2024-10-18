Цена на золото бьет рекорды: впервые превысила 2700 долларов за унцию

Впервые в истории цена на золото пересекла отметку в 2,7 тысячи долларов за унцию, предпосылками такого роста стали напряженность на Ближнем Востоке и приближение выборов в США. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

Детали

Как сообщается, золото подорожало на 0,7% до $2 711,99 за унцию, побив исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.

На рынок влияют геополитические события, которые становятся все более опасными после того, как Израиль заявил, что убил лидера ХАМАС Яхью Синвара.

Также на цену на золото повлияли предстоящие выборы в США 5 ноября.

Золото подорожало за неделю примерно на 2 %. Эксперты связывают это с ожиданиями снижения процентных ставок ФРС США.

Таокж отмечается, что рост золота в этом году составил более 30%.

Западные инвесторы также способствовали росту цен, после того как в первой половине года они в основном оставались в стороне. Переход центрального банка США к более мягкой денежно-кредитной политике повысил привлекательность биржевых фондов, пишет Bloomberg.

В октябре их объем увеличился в пятый раз за месяц, что стало самым продолжительным притоком средств с 2020 года.

По состоянию на 11 часов утра в Сингапуре спотовое золото торговалось по цене 2 708,71 доллара за унцию. Серебро, палладий и платина выросли.

Президент Еврокомиссии анонсировала предоставление Украине до конца года нового транша по программе Ukraine Facility