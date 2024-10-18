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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 3954 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Ціна на золото б'є рекорди: вперше перевищила 2700 доларів за унцію

Київ • УНН

 • 15166 перегляди

Золото досягло рекордної ціни $2711,99 за унцію через напруженість на Близькому Сході та вибори в США. Зростання за тиждень склало 2%, а за рік - понад 30%, чому сприяли очікування зниження ставок ФРС.

Ціна на золото б'є рекорди: вперше перевищила 2700 доларів за унцію

Вперше в історії ціна на золото перетнула позначку в 2,7 тисячі доларів за унцію, передумовами такого зростання стали напруженість на Близькому Сході та наближення виборів у США. Про це пише Bloomberg, передає УНН

Деталі

Як повідомляється, золото подорожчало на 0,7% до $2 711,99 за унцію, побивши історичний максимум, встановлений на попередній сесії.

На ринок впливають геополітичні події, які стають дедалі небезпечнішими після того, як Ізраїль заявив, що вбив лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара.

Також на ціну на золото повпливали майбутні вибори у США 5 листопада.

Золото подорожчало за тиждень приблизно на 2 %.  Експерти пов'язують це з очікуваннями зниження відсоткових ставок ФРС США. 

Таокж зазначається, що зростання золота цього року становило понад 30%.

Західні інвестори також сприяли зростанню цін, після того як у першій половині року вони в основному залишалися осторонь.  Перехід центрального банку США до більш м'якої грошово-кредитної політики підвищив привабливість біржових фондів, пише  Bloomberg.  

У жовтні їхній обсяг збільшився вп'яте за місяць, що стало найтривалішим припливом коштів з 2020 року.

Станом на 11 годину ранку в Сінгапурі спотове золото торгувалося за ціною 2 708,71 долара за унцію. Срібло, паладій і платина зросли.

Президентка Єврокомісії анонсувала надання Україні до кінця року нового траншу за програмою Ukraine Facility18.10.24, 09:39 • 13079 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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