Президентка Єврокомісії анонсувала надання Україні до кінця року нового траншу за програмою Ukraine Facility
Київ • УНН
Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення нового траншу в межах програми Ukraine Facility до кінця року. Загальний обсяг програми становить 50 млрд євро на 2024-2027 роки, з яких вже виділено понад 12 млрд.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні до кінця року ще одного траншу допомоги в межах програми Ukraine Facility, загальний обсяг якого 50 млрд євро. Про це вона повідомила під час пресконференції після засідання Європейської Ради, передає УНН.
Фон дер Ляєн нагадала, що інструмент Ukraine Facility передбачає інвестиції в розмірі 50 млрд євро на чотири роки, 2024-2027 роки, які виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ.
"Ми бачимо великий прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виплачено до кінця року. Отже, є хороший прогрес", - сказала фон дер Ляєн.
Україна завершила виконання двох індикаторів Ukraine Facility у сферах енергетики та людського капіталу02.10.24, 15:04 • 14656 переглядiв
Доповнення
У квітні 2024 року Європейська Комісія схвалила План України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility на 2024-2027 роки. Як відзначили у Мінфіні, це важливий крок, що відкриває шлях до регулярної та прогнозованої підтримки України від ЄС.
В серпні 2024 року Рада ЄС ухвалила рішення про перший платіж Україні обсягом майже 4,2 млрд євро в межах нової програми Ukraine Facility.
Також у серпні Україна отримала 4,2 млрд євро від ЄС у межах Ukraine Facility.